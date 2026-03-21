نماز عید سعید فطر در ملارد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، از اذان صبح شنبه، خیل عظیم نمازگزاران با پای پیاده و خودروهای شخصی، خیابان‌های منتهی به مسجد خاتم الانبیا مارلیک را به سیل جمعیتی تبدیل کردند که صفوف آن نه‌تنها در فضای این مسجد، بلکه در معابر اطراف نیز گسترده شد.

حضور پرشور مردم در حالی برگزار شد که ملارد همچون دیگر نقاط ایران اسلامی، روزهای سوگواری از دست دادن رهبر انقلاب را پشت سر می‌گذارد و همین امر، جلوه‌های دیگر از این اجتماع باشکوه را رقم زد.

نمازگزاران با چشمانی اشکبار، ضمن ادای فریضه عبادی-سیاسی نماز عید، با رهبر فقید خود تجدید میثاق کردند.

امسال عید فطر در غم از دست دادن رهبری، حال و هوایی متفاوت دارد و این شکوه و عظمت، نشانه زنده بودن انقلاب اسلامی و وفاداری مردم به آرمان‌های امام و شهداست.