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۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۷

نماز عید سعید فطر در ملارد برگزار شد

نماز عید سعید فطر در ملارد برگزار شد

ملارد- نماز پرفیض عید سعید فطر به امامت حجت الاسلام مهدی خوبانی امام جمعه ملارد و با حضور پرشور مردم و نمازگزاران در مسجد خاتم الانبیاء مارلیک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از اذان صبح شنبه، خیل عظیم نمازگزاران با پای پیاده و خودروهای شخصی، خیابان‌های منتهی به مسجد خاتم الانبیا مارلیک را به سیل جمعیتی تبدیل کردند که صفوف آن نه‌تنها در فضای این مسجد، بلکه در معابر اطراف نیز گسترده شد.

نماز عید سعید فطر در ملارد برگزار شد

حضور پرشور مردم در حالی برگزار شد که ملارد همچون دیگر نقاط ایران اسلامی، روزهای سوگواری از دست دادن رهبر انقلاب را پشت سر می‌گذارد و همین امر، جلوه‌های دیگر از این اجتماع باشکوه را رقم زد.

نمازگزاران با چشمانی اشکبار، ضمن ادای فریضه عبادی-سیاسی نماز عید، با رهبر فقید خود تجدید میثاق کردند.

نماز عید سعید فطر در ملارد برگزار شد

امسال عید فطر در غم از دست دادن رهبری، حال و هوایی متفاوت دارد و این شکوه و عظمت، نشانه زنده بودن انقلاب اسلامی و وفاداری مردم به آرمان‌های امام و شهداست.

نماز عید سعید فطر در ملارد برگزار شد

نماز عید سعید فطر در ملارد برگزار شد

نماز عید سعید فطر در ملارد برگزار شد

کد مطلب 6780214

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