به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، صبح امروز شنبه در دیدار با خانواده شهید مدافع وطن شهید مصطفی دیلمی گفت: امروز در این دیدار، ما بار دیگر افتخار می‌کنیم که فرزندانی از سرزمین‌مان در راه دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی شهید شدند. همه این شهدا، نماد عزت، اقتدار و ایستادگی ملت ایران در مقابل دشمنان قسم‌خورده هستند. خون شهدا، برکت و پایه‌گذار استحکام کشور و امنیت ملی ما است.

وی ادامه داد: دشمنان ما در طول تاریخ هرگز نتوانسته و نخواهند توانست ملت قوی و مقاوم ایران را شکست دهند، چرا که پایه‌های نظام بر خون و ایثار شهدا استوار شده است. خون شهید مصطفی دیلمی، همان‌گونه که خون امام حسین (ع) نقطه عطفی در تاریخ اسلام و جهان اسلام است، منشأ قدرت، عزت و اتحاد ملت شده است.

استاندار با اشاره به جای‌گاه معنوی شهدا افزود: شهیدان، زنده‌اند و در کنار خداوند، در جایگاه اعلی قرار دارند و این حقیقت، نقشه راه مقاومت و ایستادگی است. ما باید راه شهیدان را با همان روحیه مقاومت، وحدت و ایمان ادامه دهیم و بدانیم که استقلال و امنیت کشورمان از این خون مقدس نشأت می‌گیرد.

وی بر اهمیت حفظ انسجام و همدلی ملی تأکید کرد و افزود: امروز که کشور در شرایط بحرانی و جنگی قرار دارد، باید همچنان به هدایت‌های رهبری عظیم‌الشأن، مقام معظم رهبری، اعتماد کنیم و در مسیر وحدت و اقتدار گام برداریم. انسجام ملی، رمز پیروزی ما است و خون شهیدان، آن را تضمین می‌کند.

موالی‌زاده در پایان گفت: ما با توکل بر خدا و تبعیت محض از فرماندهی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، در این مسیر دشوار، پیروز خواهیم شد، زیرا ایمان، مقاومت و اتحاد، تنها راه عبور از این بحران‌ها است.