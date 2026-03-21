به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر شنبه در حاشیه مراسم نماز عید سعید فطر در همدان ضمن تبریک سال نو، بر سه محور اساسی «اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی» به عنوان مفاهیم کلیدی شعار سال تاکید کرد.

وی با تشریح محورهای شعار سال، اظهار کرد: در حوزه «اقتصاد مقاومتی»، مجلس شورای اسلامی قوانین لازم را در قالب برنامه هفتم توسعه مصوب کرده و در صورت نیاز به قوانین جدید، آمادگی تصویب لوایح پیشنهادی دولت را دارد تا گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی «وحدت ملی» را رکن اساسی کشور دانست و ادامه داد: وحدت مثال‌زدنی ملت ایران در مواجهه با جنگ تحمیلی، نشان‌دهنده انسجام ملی است و امیدواریم مسئولان نیز با تبعیت از مردم و پیام‌های رهبری، این وحدت را به صورت عملیاتی پیاده‌سازی کنند.

وی در ادامه «امنیت ملی» را زیربنای پیشرفت کشور، شکل‌گیری اقتصاد، آرامش جامعه و رشد و بالندگی آن توصیف کرد و افزود: تمام توان خود را در حوزه امنیت ملی به کار خواهیم گرفت.

حاجی بابایی در پایان بر حمایت از دولت و نیروهای مسلح تأکید کرد و هدف اصلی را پیروزی در جنگ ناجوانمردانه تحمیلی و بهبود معیشت مردم، اجرای عدالت اجتماعی و ساختن کشوری پیشرفته عنوان کرد و ادامه داد: این امر با توجه به توانمندی‌های موجود، دور از دسترس نیست.