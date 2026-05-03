۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

دشمنان با توهم شکست سریع ایران، اکنون خود گرفتار ذلت شده‌اند

اهواز - استاندار خوزستان با اشاره به تفاوت راهبردی میان «قتل» تروریستی و «قتال» جوانمردانه، تأکید کرد که دشمنان با توهم شکست سریع ایران، اکنون خود گرفتار ذلت شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز یکشنبه در مراسم چهلم شهادت دانشمند هسته‌ای کشور دکتر حسین ذکی دیزجی در دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: ما در برابر مجموعه‌ای از دشمنان قرار گرفته‌ایم که به هیچ قاعده‌ای از قواعد جنگ جوانمردانه، پهلوانانه و مردانه معتقد نیستند.

وی با تبیین تفاوت میان «قتل» و «قتال» افزود: قتل یعنی ترور و این نشانه‌ای از شهامت، شجاعت، قدرت و سلامت که مؤلفه‌های برتری در جنگ است تلقی نمی‌شود. ما اهل قتل و ترور نیستیم؛ محکم و استوار در میدان می‌ایستیم و به جنگ رودررو معتقد هستیم. فرق است میان این روحیه و روحیه دشمن؛ آنجا پنهان‌کاری، ریاکاری و فریبکاری می‌بینید.

استاندار خوزستان با اشاره به توهم دشمنان برای شکست سریع ایران تصریح کرد: ما از این دست متوهمان در طول تاریخ زیاد داشته‌اند؛ صدام بعثی گمان می‌کرد ظرف ساعاتی خرمشهر، خوزستان و ایران را از پا درمی‌آورد اما او را از درون یک سوراخ بیرون کشیدند و دیدیم با چه ذلتی به سر می‌برد.

موالی‌زاده با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب گفت: هنگامی که به رهبر ما خبر دادند قصد ترور ایشان را دارند، به پناهگاه نرفت و با آرامش و طمأنینه قرآن به دست گرفت و شروع به تلاوت کرد. این روحیه رهبران ماست؛ همان روحیه‌ای که امام راحل و رهبر شهید ما از آن برخوردار بودند و شهدای والامقام ما اعم از فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای از آن برخوردار بوده و هستند.

وی وحدت کنونی جامعه را مرهون خون شهدا دانست و اظهار داشت: این تحول با فرمول‌های مادی قابل تفسیر نیست؛ این برکت خون شهدا و عنایت امام زمان (عج) است. رئیس‌جمهور، دولت خدمتگزار، مجلس، قوه قضاییه، ائمه جمعه، نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، ارتش، فراجا، اساتید، دانشگاهیان، اصناف، کارگران، کارمندان و کادر درمان همه یک‌دل و یک‌صدا پشت سر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا ایستاده‌اند.

استاندار خوزستان با اشاره به تأثیر جنگ تحمیلی سوم بر جایگاه جهانی ایران تأکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی کمک کردند که یک رونمایی جدید از اقتدار ایران اسلامی به عمل آید. انگار جهانیان چشمشان باز شد و با عظمت ایران اسلامی و این مردم آشنا شدند؛ این یک دوره بازشناسی ایران و ایرانی در سراسر جهان بود.

موالی‌ زاده بیان کرد: به فضل الهی ما از این مرحله عزتمندانه و شرافتمندانه عبور خواهیم کرد. شهدا زنده‌اند، حاضرند، ناظرند و اعمال ما را می‌بینند و مطمئناً از برکات وجودی آن‌ها بهره‌مند خواهیم شد.

