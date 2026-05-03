به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز یکشنبه در مراسم چهلم شهادت دانشمند هسته‌ای کشور دکتر حسین ذکی دیزجی در دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: ما در برابر مجموعه‌ای از دشمنان قرار گرفته‌ایم که به هیچ قاعده‌ای از قواعد جنگ جوانمردانه، پهلوانانه و مردانه معتقد نیستند.

وی با تبیین تفاوت میان «قتل» و «قتال» افزود: قتل یعنی ترور و این نشانه‌ای از شهامت، شجاعت، قدرت و سلامت که مؤلفه‌های برتری در جنگ است تلقی نمی‌شود. ما اهل قتل و ترور نیستیم؛ محکم و استوار در میدان می‌ایستیم و به جنگ رودررو معتقد هستیم. فرق است میان این روحیه و روحیه دشمن؛ آنجا پنهان‌کاری، ریاکاری و فریبکاری می‌بینید.

استاندار خوزستان با اشاره به توهم دشمنان برای شکست سریع ایران تصریح کرد: ما از این دست متوهمان در طول تاریخ زیاد داشته‌اند؛ صدام بعثی گمان می‌کرد ظرف ساعاتی خرمشهر، خوزستان و ایران را از پا درمی‌آورد اما او را از درون یک سوراخ بیرون کشیدند و دیدیم با چه ذلتی به سر می‌برد.

موالی‌زاده با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب گفت: هنگامی که به رهبر ما خبر دادند قصد ترور ایشان را دارند، به پناهگاه نرفت و با آرامش و طمأنینه قرآن به دست گرفت و شروع به تلاوت کرد. این روحیه رهبران ماست؛ همان روحیه‌ای که امام راحل و رهبر شهید ما از آن برخوردار بودند و شهدای والامقام ما اعم از فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای از آن برخوردار بوده و هستند.

وی وحدت کنونی جامعه را مرهون خون شهدا دانست و اظهار داشت: این تحول با فرمول‌های مادی قابل تفسیر نیست؛ این برکت خون شهدا و عنایت امام زمان (عج) است. رئیس‌جمهور، دولت خدمتگزار، مجلس، قوه قضاییه، ائمه جمعه، نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، ارتش، فراجا، اساتید، دانشگاهیان، اصناف، کارگران، کارمندان و کادر درمان همه یک‌دل و یک‌صدا پشت سر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا ایستاده‌اند.

استاندار خوزستان با اشاره به تأثیر جنگ تحمیلی سوم بر جایگاه جهانی ایران تأکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی کمک کردند که یک رونمایی جدید از اقتدار ایران اسلامی به عمل آید. انگار جهانیان چشمشان باز شد و با عظمت ایران اسلامی و این مردم آشنا شدند؛ این یک دوره بازشناسی ایران و ایرانی در سراسر جهان بود.

موالی‌ زاده بیان کرد: به فضل الهی ما از این مرحله عزتمندانه و شرافتمندانه عبور خواهیم کرد. شهدا زنده‌اند، حاضرند، ناظرند و اعمال ما را می‌بینند و مطمئناً از برکات وجودی آن‌ها بهره‌مند خواهیم شد.