به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شماره ۳۷ ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده است: سحرگاه امروز، پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، زیرساخت‌های نظامی رژیم صهیونی در سرزمین‌های اشغالی، مخازن سوخت و محل استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان جنگنده‌های دشمن در فرودگاه بن گوریون را هدف حملات خود قرار داد.

این اطلاعیه افزود: با وجود سانسور شدید دشمن صهیونی، حملات متعدد ارتش و سپاه به تأسیسات نظامی رژیم اشغالگر قدس، سوخت‌رسانی به هواپیماهای نظامی، امور فرودگاهی و پروازهای فرودگاه بن گوریون و همچنین نقل و انتقال نیروهای نظامی را با اختلال جدی مواجه کرده و منجر به جابه‌جایی نیروها از طریق راه آهن شده که می‌تواند جان غیر نظامیان را به مخاطره بیاندازد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اطلاعیه تاکید کرد: بانک جامع و متعدد اهداف در سرزمین های اشغالی، دستان بلند نیروهای مسلح را برای تداوم حملات پهپادی باز کرده و این عملیات و ضربات مهلک به دشمن در عمق اراضی اشغالی و تا رفع تهدید از ملت عزیز ایران با قدرت ادامه خواهد داشت.

این اطلاعیه خاطرنشان کرد: فرودگاه بن گوریون، علاوه بر استقرار تانکرهای سوخت رسان و مخازن سوخت، مقر یگان‌های ویژه و تاسیسات نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونی است و در مجاورت آن صنایع هوایی و مراکز تعمیر و نگهداری جنگنده‌های ارتش رژیم اشغالگر مستقر است.