۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

اطلاعیه شماره ۳۷ ارتش؛

حمله پهپادی ارتش به زیرساخت های نظامی ومخازن سوخت در سرزمین‌های اشغالی

ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای از حمله پهپادی ارتش به زیرساخت های نظامی و مخازن سوخت در سرزمین‌های اشغالی در سحرگاه امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شماره ۳۷ ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده است: سحرگاه امروز، پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، زیرساخت‌های نظامی رژیم صهیونی در سرزمین‌های اشغالی، مخازن سوخت و محل استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان جنگنده‌های دشمن در فرودگاه بن گوریون را هدف حملات خود قرار داد.

این اطلاعیه افزود: با وجود سانسور شدید دشمن صهیونی، حملات متعدد ارتش و سپاه به تأسیسات نظامی رژیم اشغالگر قدس، سوخت‌رسانی به هواپیماهای نظامی، امور فرودگاهی و پروازهای فرودگاه بن گوریون و همچنین نقل و انتقال نیروهای نظامی را با اختلال جدی مواجه کرده و منجر به جابه‌جایی نیروها از طریق راه آهن شده که می‌تواند جان غیر نظامیان را به مخاطره بیاندازد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اطلاعیه تاکید کرد: بانک جامع و متعدد اهداف در سرزمین های اشغالی، دستان بلند نیروهای مسلح را برای تداوم حملات پهپادی باز کرده و این عملیات و ضربات مهلک به دشمن در عمق اراضی اشغالی و تا رفع تهدید از ملت عزیز ایران با قدرت ادامه خواهد داشت.

این اطلاعیه خاطرنشان کرد: فرودگاه بن گوریون، علاوه بر استقرار تانکرهای سوخت رسان و مخازن سوخت، مقر یگان‌های ویژه و تاسیسات نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونی است و در مجاورت آن صنایع هوایی و مراکز تعمیر و نگهداری جنگنده‌های ارتش رژیم اشغالگر مستقر است.

کد خبر 6780437
هادی رضایی

