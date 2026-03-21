۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

فعالیت مراکز فوریت‌های اجتماعی در پایانه‌های مسافربری پایتخت در نوروز

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت : ۷۰۰ هزار بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند در سراسر کشور توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مقدمی با تشریح برنامه‌های حمایتی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در آستانه بهار طبیعت اظهار کرد: با هدف خدمات‌رسانی به افراد در معرض آسیب، مراکز فوریت‌های اجتماعی در پایانه‌های مسافربری غرب، جنوب و شرق با حضور مستمر مددکاران اجتماعی در تمامی ایام نوروز فعال خواهند بود.

وی با تأکید بر شناسایی و پایش دقیق مراجعان افزود: بخشی از افراد شناسایی شده در این مراکز، هموطنان درراه‌مانده‌ای هستند که به دلایل مختلف توان مالی یا امکان بازگشت به محل سکونت خود را ندارند. با تلاش مددکاران و با همراهی ارزشمند تعاونی‌های مسافربری و مشارکت خیران، شرایط بازگشت این افراد به کانون خانواده‌هایشان فراهم می‌شود.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، مقدمی در ادامه خاطرنشان کرد: حضور مددکاران در پایانه‌های مسافربری، علاوه بر شناسایی و ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی، گامی مهم در جهت ارتقای امنیت روانی مسافران و پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در مبادی ورودی و خروجی پایتخت است.

محمد رضازاده

