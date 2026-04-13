۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

ساماندهی ۳۸۹ آسیب‌دیده اجتماعی در پایانه‌های مسافربری تهران

معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان رفاه شهرداری تهران گفت: در ایام جنگ رمضان، ۳۸۹ نفر از آسیب‌دیدگان اجتماعی و افراد در راه‌مانده در پایانه‌های مسافربری تهران شناسایی و ساماندهی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مقدمی معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به حضور فعال مددکاران در پایگاه‌های مستقر در پایانه‌ها اظهار داشت: این اقدام با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی در مبادی ورودی و خروجی شهر و حمایت فوری از افرادی که به دلیل شرایط خاص این ایام دچار مشکل شده بودند، صورت پذیرفت.

وی با بیان اینکه بیشترین آمار مراجعان را «افراد در راه‌مانده» تشکیل می‌دادند، افزود: با تلاش شبانه‌روزی مددکاران، این افراد جذب و اقدامات لازم برای اسکان، بازگشت به خانواده یا ارجاع به مراکز حمایتی برای آنها انجام شد.

مقدمی در تشریح جزئیات عملکرد مراکز به تفکیک پایانه‌ها خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، ۱۱۷ نفر در پایانه جنوب، ۴۷ نفر در پایانه شرق، ۱۷۱ نفر در پایانه غرب و ۵۴ نفر در پایانه حرم مطهر امام خمینی (ره) مورد پذیرش و ساماندهی قرار گرفتند.

وی در پایان تأکید کرد: حضور مددکاران در پایانه‌های مسافربری به‌عنوان نقاط استراتژیک شهر، نقش کلیدی در کنترل بحران‌های فردی و جلوگیری از سرگردانی شهروندان و مسافران در شرایط حساس ایفا می‌کند.

