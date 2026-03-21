به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر و آغاز سال ۱۴۰۵، علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی پیامی خطاب به جهادگران منتشر کرد.

متن پیام علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی به جهادگران به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر و آغاز سال ۱۴۰۵ به شرح ذیل است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ

یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ

یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ

حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ

فرا رسیدن عید سعید فطر، هم‌زمان با بهار طبیعت و آغاز سال نو، فرصتی ارزشمند برای بازنگری در خویشتن، تزکیه نفس و زدودن غبار تعلقات از جان‌هاست تا سال جدید را با اراده‌ای روشن‌تر، ایمانی استوارتر و روحیه‌ای تازه آغاز کنیم.

عضای روزه‌دار خانواده بزرگ جهاددانشگاهی در اقصی نقاط میهن اسلامی؛ با آرزوی قبولی طاعات،عبادات و تندرسی و سلامتی شما، سال ۱۴۰۵ را در حالی آغاز می‌کنیم که فضای میهن‌مان آکنده از اندوه و سربلندی است؛ در روزهایی که دشمن سفاک آمریکایی ـ صهیونیستی با تهاجمی ناجوانمردانه، خاک پاک ایران عزیز را نشانه گرفته است، یاد و نام شهدای بزرگوار جنگ رمضان، به‌ویژه قائد امت و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و نیز جمعی از رزمندگان، مسئولان و شهروندان شجاع و بی‌دفاع، جان‌های ما را سرشار از عزم، ایمان و مسئولیت می‌سازد.

از درگاه پرمهر و جلال خداوند متعال مسئلت دارم که بر مردمان مؤمن و سرافراز ایران اسلامی رحمت و عزت روزافزون ارزانی دارد و بر دستان توانای رزمندگان جان‌برکف سپاه اسلام، نصرت، پایداری و پیروزی‌های درخشان عطا فرماید.

اعضای گرامی جهاددانشگاهی؛ بر خود فرض می‌دانم از تلاش‌های بی‌دریغ و دلسوزانه یکایک شما عزیزان برای برداشتن گام‌های بلند و مؤثر در مسیر رفع چالش‌ها وگره‌گشایی از مشکلات کشور در طول سالی که سپری شد، نهایت سپاسگزاری را به عمل آورم.

اکنون که با عزمی راسخ به افق‌های روشن آینده می‌نگریم، از خداوند منان توفیق استمرار این حرکت پرشتاب و رو به رشد را برای این نهاد انقلابی و پرافتخار تمنا دارم.

ضمن تشکر از خدمات و اقدامات خالصانه و صادقانه دولت محترم، امیدوارم در سال جدید نیز، شاهد گسترش همکاری‌های سازنده این نهاد با دولت خدمتگزار در مسیر تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم؛ حرکتی که چراغ راه توسعه و بالندگی میهن عزیزمان خواهد بود.

جهادگران جهاددانشگاهی، به نقش بی‌بدیل و هدایت‌گر رهبری در راهبری مسیر تعالی و دستیابی به پیشرفت همه‌جانبه این سرزمین، ایمانی راسخ و یقینی عمیق دارند.

تعهد ما، در گرو به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و فناورانه این نهاد، در جهت تحقق کامل منویات و چشم‌اندازهای مترقی است که توسط رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، ترسیم گشته و خواهد گردید.در این مسیر پرافتخار، ما خود را در رکاب معظم‌له، متعهد به ایفای نقشی مؤثرتر و تعیین‌کننده‌تر در اعتلای پیشرفت و اقتدار روزافزون کشور می‌دانیم.با استعانت از خداوند قادر متعال، توفیق خدمتگزاری صادقانه و خالصانه به این نظام مقدس و ملت سرافراز ایران را برای تمامی اعضا و خدمتگزاران این نهاد انقلابی، از درگاه الهی خواستارم.