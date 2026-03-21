دستور تخلیه فوری بیمارستان امام علی اندیمشک صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده، عصر امروز شنبه در پی تماس محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در خصوص وضعیت بیمارستان امام علی (ع) شهرستان اندیمشک پس از بمباران هوایی رژیمهای جنایتکار آمریکا و صهیونیستی گفت: با توجه به حمله وحشیانه دشمنان به این مرکز درمانی و لزوم حفظ جان بیماران بستری، دستور تخلیه فوری این بیمارستان صادر شد.
استاندار خوزستان با تأکید بر اولویت حفظ جان شهروندان به ویژه بیماران که در شرایط آسیبپذیرتری قرار دارند، افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، هماهنگیهای لازم با بیمارستانهای مجاور برای انتقال امن بیماران صورت گرفت و این مرکز درمانی در حال تخلیه است.
وی همچنین دستور آغاز عملیات پاکسازی و ترمیم خرابیهای وارده به بیمارستان را صادر کرد تا در اسرع وقت این مرکز حیاتی دوباره به چرخه ارائه خدمات بازگردد.
