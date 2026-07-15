به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان چهارشنبه شب با حضور در مجموعه بیمارستان‌های شهید بقایی یک و دو، از روند رسیدگی به وضعیت بیماران و اقدامات انجام‌شده بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت بیماران، روند تخلیه و انتقال آنان به مراکز درمانی دیگر و اقدامات انجام‌شده برای حفظ تداوم خدمات درمانی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، فرایند تخلیه و انتقال بیماران با هماهنگی کامل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده و بیماران به بیمارستان‌های سینا، علامه کرمی، شفا و گلستان منتقل شده‌اند.

خوشبختانه در این حادثه هیچ‌یک از بیماران دچار آسیب جدی نشده‌اند. تعدادی از افراد به دلیل موج انفجار تحت مراقبت قرار گرفتند که بنا بر اعلام کادر درمان، حال عمومی آنان مساعد است و نگرانی خاصی از این بابت وجود ندارد.

استاندار خوزستان در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش کادر درمان، نیروهای امدادی و مجموعه‌های اجرایی، بر تداوم ارائه خدمات درمانی و آمادگی کامل دستگاه‌های مسئول برای مدیریت شرایط و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.