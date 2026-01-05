  1. سلامت
دستور صریح وزیر بهداشت برای بررسی دقیق درگیری بیمارستان ایلام

در پی حادثه رخ‌داده در بیمارستان شهر ایلام، به دستور صریح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع درگیری در این مرکز درمانی به‌صورت جدی و دقیق در دست بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در خصوص ضرورت حفظ حرمت نظام سلامت کشور و درگیری در بیمارستان ایلام بیانیه‌ای صادر کرد.

مردم فهیم و عزیز ایران

در روزهای اخیر و هم‌زمان با بروز برخی اعتراضات و ناآرامی‌ها در تعدادی از شهرهای کشور، متأسفانه در مواردی شاهد ورود به مراکز درمانی، آسیب به آمبولانس‌های اورژانس، تخریب تجهیزات درمانی و صدمه‌دیدن تعدادی از کارکنان خدوم نظام سلامت بوده‌ایم؛ رخدادهایی که با اصول انسانی، اخلاقی و حقوق شهروندی در تعارض آشکار است.

نظام سلامت کشور و تمامی کارکنان آن، همواره و بدون هیچ تمایزی، متعهد به حفظ جان و سلامت همه شهروندان ایران بوده و هستند؛ بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و تجهیزات درمانی، فضاهایی امن و دارایی‌هایی عمومی‌اند که به همه مردم تعلق دارند و باید در هر شرایطی از تعرض، تنش و درگیری مصون بمانند.

در همین راستا و در پی حادثه رخ‌داده در بیمارستان شهر ایلام، به دستور صریح وزیر محترم بهداشت، موضوع درگیری در این مرکز درمانی به‌صورت جدی و دقیق در دست بررسی قرار گرفته و نتایج آن در چارچوب قانون پیگیری خواهد شد. اطمینان می‌دهیم که صیانت از امنیت مراکز درمانی، حقوق بیماران و حمایت از کادر درمان، تعهد قطعی وزارت بهداشت است و با هرگونه خدشه به این حریم انسانی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

از همه شهروندان آگاه و مسئولیت‌پذیر کشور انتظار می‌رود، همچون گذشته، با درک جایگاه حیاتی نظام سلامت، در هر شرایطی حرمت بیمارستان، آمبولانس و تیم‌های امدادی را حفظ کرده و اجازه ندهند این سرمایه ملی و اجتماعی آسیب ببیند. حفظ امنیت نظام سلامت، حفظ امنیت جان همه ماست.

