وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی به مناسبت فرارسیدنِ عید نوروز و عید سعید فطر گفت: تجربه تاریخی این سرزمین از جنگ تحمیلی هشت ساله تا جنگ تحمیلیِ دوازدهروزه و جنگ رمضان به روشنی نشان داد که علم و فناوری چگونه در دفاع از کیان ملی و در برابر تهدیدهای بدخواهان، تعیینکننده سرنوشت است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف وزیر علوم به مناسبت فرارسیدن عید نوروز و عید سعید فطر پیامی به شرح زیر صادر کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
دشوار است تبریک نوروز باستانی و عید سعید فطر در روزهایی که در سوگ شهادت ناجوانمردانه رهبر بزرگوارمان، خامنهای کبیر، مدیران توانمندمان چون لاریجانی عزیز، سرداران شجاعمان همچون پاکپور و موسوی، همکاران گرانقدرمان شهیدان نصیرزاده و خطیب، سلشحوری سربازان گمنام وطن و شهادت مظلومانه کودکان میناب و مردم عزیز ایران هستیم.
در همین روزهای سوگ نیز مفتخریم به دفاعِ ملیِ افتخارآمیز کشور توسط مدافعان غیورِ وطن و حماسه آفرینی مردم شجاعِ در میدان و میهن دوستان حقیقی!
تجربه تاریخی این سرزمین از جنگ تحمیلی هشت ساله تا جنگ تحمیلیِ دوازدهروزه و جنگ رمضان به روشنی نشان داد که علم و فناوری چگونه در دفاع از کیان ملی و در برابر تهدیدهای بدخواهان، تعیینکننده سرنوشت است.
تقارن آخرین روز سال یعنی ۲۹ اسفند و سالروز ملی شدن صنعت نفت، با جنگ و دفاع میهنی، این روز را برای ایران دوستان و عبرت آموزانِ تاریخ، معنادارتر کرده است. روز پایانی سال، یادآور این حقیقت تاریخی است که ملت ایران هرگاه بر داشتههای خود و ارادهی ملیاش تکیه کرده، با کینهتوزی دشمن مواجه شده است. روزی در لباس کودتا و روزی در لباس ترور و جنگ افروزی!
اما این بار هم ملت ایران با اتکا بر «وحدتِ ملی» و با قدرت ناشی از علم و فناوری، پاسخی ماندگار به این تجاوز داده و بیش از گذشته نشان خواهد داد که دورانِ "نفت در برابر توسعه" و “رشد در گرو تسلیم” به پایان رسیده و عصر "دانش در برابر سلطه" آغاز شده است.
امروز که بار دیگر دشمن “امنیت ملی” و آرامش ایران بزرگ را هدف گرفته دانشگاهیان ما ثابت کردهاند که یکی از مولفههای مهم از مرزبانی این سرزمیناند؛ کسانی که با تکیه بر دانش بومی و نوآوریهای راهبردی، ضریب امنیت ملی را ارتقا بخشیده و نشان دادند که علم قابل تحریم نیست.
با اقتدا به رهنمود بلندِ رهبر شهیدمان که اقتدار ملّی را ناشی از “دین و دانش” میدانستند، و با اعتماد به فرماندهی داهیانه رهبر عزیز و علم باور، با قدرت و جدیت توسعه و پیشرفت دانشگاهِ ایرانی را که دانشگاهی فرهنگی و عامل به مسئولیت اجتماعی خویش است، را پی خواهیم گرفت.
در پایان به پیشگاه قادر متعال عرض میکنیم: یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال
