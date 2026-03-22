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۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۲۹

افشاگری جدید مقام مستعفی دولت ترامپ درباره جنگ علیه ایران

افشاگری جدید مقام مستعفی دولت ترامپ درباره جنگ علیه ایران

رئیس پیشین مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا، توضیح داد که اسرائیل چگونه امریکا را به جنگ با ایران کشانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جو کنت»، رئیس پیشین مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا، که به‌تازگی به دلیل مخالفت با جنگ با ایران استعفا داده، اظهار کرده است تمامی ۱۸ نهاد اطلاعاتی آمریکا در ارزیابی‌های خود به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ایران توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را در اختیار ندارد.

کنت در مصاحبه با برنامه «مگان کلی شو» با اشاره به اختلاف ارزیابی میان واشنگتن و تل‌آویو گفت: نهادهای اطلاعاتی آمریکا به‌طور همسو چنین نتیجه‌گیری کرده بودند، در حالی‌ که اسرائیل مدعی بوده ایران قادر است در مدت کوتاهی چندین بمب هسته‌ای تولید کند.

او که در دولت دونالد ترامپ یکی از مقامات ارشد حوزه اطلاعاتی محسوب می‌شد، همچنین توضیح داد هماهنگی و اجماع میان این تعداد نهاد امنیتی، فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است.

به گفته وی، آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا (DIA) نیز در ارزیابی‌های خود تأکید کرده که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده است.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که کنت روز دوشنبه ۱۷ مارس در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا استعفای خود را اعلام کرد.

او در این نامه نوشته بود ایران تهدید فوری برای ایالات متحده محسوب نمی‌شود و آغاز درگیری، نتیجه فشارهای بیرونی بوده است.

کد مطلب 6781344

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    نظرات

    • احمد IR ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۳
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      پاسخ
      اسرائیل برای حفظ بقای ننگین خودودارابودن برتری نظامی واقتصادیش درخاورمیانه میخواست ایران رابعنوان یک رقیب قدرتمندازصحنه خاورمیانه حذف کندوبرای رسیدن به این هدف بااظهارات دروغین آمریکا راتشویق به جنگ کرد.حالا هم که به نتیجه دلخواه نرسیده قصدداردکشورهای عرب مسلمان منطقه رابافریب ونیرنگ به میدان جنگ وآتشی که خودبرافروخته واردسازد.اینست ماهیت ضدانسانی صهیونیستها!!.فریب این شیطان رانخورید.

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