دادستان نطنز: شایعه تخلیه شهر صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار برخی شایعات در فضای مجازی درباره تخلیه شهر نطنز، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی این شهرستان با تکذیب این موضوع، نسبت به انتشار اخبار کذب هشدار داد.

محسن پوربافرانی اظهار کرد: در ساعات اخیر جنگ تبلیغی دشمن با انتشار شایعاتی درباره تخلیه برخی شهرها افزایش یافته و در این میان شایعه تخلیه نطنز نیز منتشر شده که به طور رسمی تکذیب می‌شود.

وی از شهروندان خواست با حفظ آرامش، اخبار مربوط به شهرستان و کشور را صرفاً از طریق کانال رسمی فرمانداری نطنز دنبال کنند و به شایعات توجه نکنند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان نطنز همچنین تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه موضوع مشکوک، شهروندان می‌توانند موارد را از طریق شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ به مراجع مسئول اطلاع دهند.

پوربافرانی با هشدار نسبت به انتشار اخبار کذب افزود: افرادی که اقدام به انتشار اکاذیب و مطالبی کنند که موجب تشویش اذهان عمومی شود، طبق قانون با برخورد قضایی مواجه خواهند شد.