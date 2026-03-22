آغاز پویش آستان عباسی در حمایت از مردم ایران و لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، آستان مقدس حضرت عباس(ع) در بیانیهای اعلام کرد: به دستور حجتالاسلام سید احمد الصافی، نماینده مرجعیت عالی دینی، آغاز پویش جمعآوری کمکهای مردمی برای حمایت از ملت ایران و لبنان را اعلام میکنیم؛ این اقدام در پی رخدادهای اخیر منطقه انجام میشود.
در ادامه این بیانیه آمده است: تلاشهای آستان مقدس عباسی براساس رهنمودهای مرجعیت عالی دینی و در راستای تقویت ارزشهای همبستگی انسانی و گسترش روحیه همیاری میان ملتهای اسلامی انجام میگیرد.
مرجعیت عالی دینی نیز در خطبه نماز عید فطر که صبح روز شنبه در کربلا برگزار شد، مؤمنان را در این شرایط دشوار، با توجه به تشدید بحران و افزایش نیاز آسیبدیدگان و آوارگان، به یاری رساندن به افراد آسیبدیده فراخواند. همچنین اجازه داده شد که از وجوهات شرعی برای کاهش رنج آسیبدیدگان در ایران و لبنان استفاده شود.
