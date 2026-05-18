به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مرتضی آل ضیاءالدین، تولیت آستان عباسی، گفت: کاروان دیگری از کمک‌های انسانی، امدادی و پزشکی آستان مقدس عباسی عازم ایران شد که این اقدام تجلی عملی ارزش‌های حضرت ابوالفضل العباس (ع) در یاری‌رسانی، برادری و وفاداری است.

وی افزود: آستان مقدس عباسی به‌عنوان یک وظیفه اخلاقی و رسالتی انسانی خود این کمک‌ها را ارائه کرده؛ رسالتی که برگرفته از ارزش‌های آسمانی، اصول دین اسلام و رهنمودهای مرجعیت عالی دینی است.

وی همچنین با اشاره به حضرت آیت الله العظمی سیستانی تأکید کرد که مرجعیت دینی همواره بر اصل همبستگی انسانی تأکید داشته و این رویکرد از طریق توصیه‌های احمد الصافی، نماینده مرجعیت، به‌عنوان بخشی از چشم‌انداز آستان عباسی برای تقویت ارزش‌های همدلی و مهربانی میان ملت‌ها انجام می‌شود.