به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی شامگاه یکشنبه در اجتماع باشکوه عزاداران امامِ شهید و بیعت با سومین امام امت با اشاره به آیه شریفه "وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ" (و به‌راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم)، بر کرامت ذاتی و شرافت انسانی تأکید کرد و اظهار داشت: خداوند تبارک‌وتعالی همه انسان‌ها را باکرامت آفریده است و این شرافت صرف‌نظر از دین و مذهب برای همگان محفوظ است. اما متأسفانه برخی با سوءاستفاده از این شرافت، آن را تنها به گروهی خاص و حزبی خاص محدود می‌کنند که خداوند در قرآن کریم این افراد را اهل جهنم معرفی کرده است.

شور و آگاهی مردم تضمین‌کننده پیروزی ما خواهد بود

وی با اشاره به آیه "وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَّا یُبْصِرُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا یَسْمَعُونَ بِهَا ۖ أُولَٰئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ" (و برای آنان چشمانی است که با آن نمی‌بینند، و گوش‌هایی است که با آن نمی‌شنوند؛ آنان همچون چهارپایان، بلکه گمراه‌ترند)، افزود: برخی با تفکر سرمایه‌داری، خواهان تسلط بر جهان و تبدیل دیگران به ابزاری برای منافع خویش هستند. اینان می‌خواهند امکانات مادی دنیا تنها در اختیار خودشان باشد. این تفکر که مدت‌ها پنهان بود، اکنون آشکارا بیان می‌شود و نشان می‌دهد که اینان انسان‌ها را تا زمانی که سودمندند به کار می‌گیرند و پس از آن، آنها را قربانی می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با یادآوری پیش‌بینی امام راحل عظیم‌الشأن (ره) و امام شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر شکل‌گیری غده سرطانی و شیطان بزرگ، تصریح کرد: امام راحل (ره) پیش از سال ۴۲ این مسئله را پیش‌بینی کرده و هشدار دادند. ما اهل جنگ نیستیم، اما اگر جنگی بر ما تحمیل شود، پایان آن را مشخص خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام شاهرخی با تأکید بر اینکه پیروزی در هر نبرد، مرهون حمایت مردم و در اختیار داشتن افکار عمومی است، به مقایسه شوروشوق حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۵۷ و دوران کنونی پرداخت و گفت: امروز شور و آگاهی مردم، به‌خصوص نسل جوان، نسبت به گذشته بسیار بیشتر است. این فتح‌الفتوح امام شهید ما بود که با حمایت شما مردم، در روزهای ۲۲ بهمن و روزهای قدس، حماسه آفریدید. این شور و معرفت امروز بیش از گذشته است و این همان عاملی است که تضمین‌کننده پیروزی ما خواهد بود.

اوج اقتدار نیروهای مسلح را شاهد هستیم

وی با اشاره به هماهنگی میان دولت و ملت، حاکمان و مردم، تصریح کرد: در مقابل، رژیم صهیونیستی و شیطان بزرگ، باوجود ادعای رسانه‌های آمریکایی مبنی بر عدم تسلیم ایران حتی در صورت ادامه جنگ تا یک میلیون سال، به‌زودی طعم تلخ شکست را خواهند چشید. ما شما را به جهنمی خواهیم فرستاد که در آن هلاک خواهید شد و این امر به میلیون‌ها سال نخواهد کشید.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، عامل دوم پیروزی را نظم، نظام و یکپارچگی نیروهای مسلح دانست و افزود: امروز شاهد اوج اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستیم، از سیلی تازیانه پهپادهای ارتش تا ضربات سهمگین موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تل‌آویو و دیمونا را به لرزه درآورده است. ما با اتکا به دانش داخلی و با تلاش ۲۰ساله در تهیه موشک و پهپاد، به هیچ کشوری وابسته نیستیم و این خودکفایی، عامل مهمی در اقتدار دفاعی ما است.

دشمنان ضربات متقابل سختی را متحمل خواهند شد

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به مشکلات اقتصادی جهان و مقایسه آن با وضعیت کشور، بیان کرد: درحالی‌که جهان با بحران‌های اقتصادی روبروست و قیمت گاز و بنزین افزایش‌یافته است، ما در کشورمان باوجود برخی مشکلات، شاهد فراوانی امکانات معیشتی هستیم. بااین‌حال، باید با مدیریت مصرف، به‌ویژه در این دوران جنگ و فشار اقتصادی، به یاری خداوند و حفظ این همبستگی ملی، از منابع خود بهینه استفاده کنیم. همان‌طور که دشمنان اعلام کرده‌اند، ایران ۸۰ برابر از اسرائیل بزرگ‌تر و قوی‌تر است و ما با اتکا به توان داخلی، قادر به جبران هرگونه تهدیدی هستیم.

وی ضمن تشکر از نیروهای مسلح و مردم شریف استان، بر عزم راسخ ملت ایران برای مقابله با دشمنان تأکید کرد و گفت: دشمنان، باسابقه سیاه خود در جنایات جنگی، از جمله حمله به مدارس و هواپیمای مسافربری، باید بدانند که ملت ایران در برابر این پلیدی‌ها سکوت نخواهد کرد و ضربات متقابل سختی را متحمل خواهند شد. تنگه هرمز گلوگاه دشمنان است و ما بااقتدار، مسیرهای دریایی آنها را مسدود خواهیم کرد.

قاطعیت نیروهای مسلح در عملیات های نظامی

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به قاطعیت نیروهای مسلح در عملیات های نظامی و جولان‌ندادن به دشمنان کشور و قطع دست تجاوز آنها، تصریح کرد: ایران در عرصه‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی به جایگاه رفیع خود بازگشته است.

حجت‌الاسلام شاهرخی با استناد به گزارش رسانه‌های خارجی، از جمله رسانه انگلیسی CBS، مبنی بر تغییر ماهیت رژیم صهیونیستی و تل‌آویو به تلّی از خاک، بر اقتدار روزافزون ایران در منطقه و جهان تأکید کرد.

وی افزود: با یاری خداوند، همت شما مردم، این وحدت و انسجام و با درست مصرف‌کردن منابع، حتی اگر سختی‌هایی نیز وجود داشته باشد، خداوند گشایش را فراهم خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، پیروی از مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را شرط اصلی حفظ امنیت و استقلال کشور دانست و گفت: پشتیبان ولایت‌فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد. شما این پشتیبانی را نشان داده‌اید و باید ادامه دهید تا ان‌شاءالله به نقطه مطلوب برسیم.

لزوم وحدت ملی و انسجام در برابر دشمنان

حجت‌الاسلام شاهرخی در واکنش به ادعاهای تجزیه‌طلبانه برخی دشمنان، قاطعانه بیان کرد: اینکه بخواهند ایران را تجزیه کنند، غلط می‌کنند و این خوابی است که تعبیر نخواهد شد.

وی وطن را خانواده بزرگ ایران نامید و یادآور شد: هیچ‌کس به‌خاطر مشکلات معیشتی، وطن خود را نمی‌فروشد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، با شعار «مرگ بر وطن‌فروشان خائن»، بر وحدت ملی و انسجام در برابر دشمنان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام شاهرخی در ادامه، با اشاره به مقام معظم رهبری به‌عنوان اولین ایرانی وطن‌دوست، فرهنگ ایرانی و اسلامی را سرشار از الگوهای اقتدار و ایستادگی دانست.

وی با یادآوری رشادت‌های رستم در شاهنامه، این داستان‌ها را نمادی از قدرت و ایستادگی ملت ایران در برابر ابرقدرت‌ها توصیف کرد و گفت: مگر ابرقدرت‌ها می‌توانند دست رستم ایران را ببندند؟

نماینده ولی‌فقیه در لرستان همچنین با اشاره به دل‌شیر و تن ژنده پیل رستم، به قدرت نیروی دریایی ایران و توانایی آن در مقابله با ناوهای قدرتمند اشاره کرد و گفت: ما نیروی دریایی داریم که می‌تواند ناوهای غول‌پیکر را در اقیانوس‌ها به چالش بکشد.

حجت‌الاسلام شاهرخی از حضور گسترده مردم، روحانیت معظم، اقشار مختلف، دست‌اندرکاران نظم و ترتیب مراسم، و رسانه ملی و استانی که نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و افزایش شور و معرفت عمومی ایفا می‌کنند، تشکر و قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با همین وحدت و انسجام، در آینده نیز بتواند در جمع مردم حضور یابد.