حضور مستمر مردم در صحنه، ضامن بقا و حراست از انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن بیگدلی شامگاه یکشنبه در بیست و سومین شب از اجتماعات مردمی میدان انقلاب این شهر، با تأکید بر نقش محوری مردم در تداوم انقلاب، گفت: این انقلاب را مردم پدید آوردند و همانگونه که امام خمینی (ره) تأکید کردند، علت بقا و ماندگاری آن، حضور آگاهانه مردم است. حفاظت از دستاوردهای انقلاب نیز جز با حضور مستمر مردم در صحنههای مختلف میسر نخواهد شد.
وی با اشاره به پیوند مردم با فرهنگ ایثار و شهادت، حضور پرشور در اجتماعات و تجدید میثاق با شهدا را عامل مصون ماندن راه و هدف آن بزرگواران و تعالی انقلاب دانست.
بیگدلی با یادآوری دیدار با خانوادههای شهدای دفاع مقدس گفت: این خانوادهها تأکید دارند که هدف شهدا نباید فراموش شود و حضور امروز مردم، ضامن تحقق این هدف است.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه استان زنجان با اشاره به توانمندیهای نیروهای مسلح تصریح کرد: دشمنان انقلاب در عرصه نظامی صددرصد شکست خوردهاند. پایگاههای آنها در منطقه منهدم و نیروهای عملیاتیشان عقبنشینی کردهاند و منطقه جنوب خلیجفارس دیگر عرصه مناسبی برای میدانداری دشمن نیست و این موفقیتها مرهون ایستادگی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی است.
بیگدلی با مقایسه بودجه نظامی ایران و رقبا بیان کرد: بودجه نظامی آمریکا ۲ هزار میلیارد دلار و رژیم صهیونیستی ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود، در حالی که به گفته شهید امیر موسوی، بودجه نیروهای نظامی کشور ما ۴ میلیارد دلار بوده است. با این حال ایران اسلامی با تکیه بر قدرت الهی بر دشمنی با هزاران میلیارد دلار هزینه غلبه کرده است.
وی تأکید کرد: امروز نتیجه این ایستادگی را شاهد هستیم؛ دشمن قدرتمند در عمل عقبرانده شده و نیروهای مسلح ما توانستند محاسبات راهبردی دشمن را برهم زنند. تهدیدات علیه زیرساختها نیز نتیجهبخش نخواهد بود و پیروزی نهایی از آن ایران است.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه زنجان جنگ امروز را نه صرفاً یک نبرد نظامی، بلکه جنگی تمدنی و دفاع از ارزشهای دینی توصیف کرد و از مردم خواست با تحمل سختیها، مقاومت و شبزندهداری، خود را برای شنیدن ندای پیروزی نهایی آماده کنند.
وی با اشاره به بُعد معنوی حضور مردم در صحنههای انقلاب خاطرنشان کرد: قدرت امروز کشور نشأتگرفته از قدرت الهی است و این برکت حاصل همین اجتماعات مردمی و وحدت حول محور ولایت است.
بیگدلی انقلاب اسلامی را مقدمهای برای تحقق ظهور امام زمان (عج) دانست و ابراز امیدواری کرد که با نزدیک شدن این وعده الهی، انتقام خون شهدا و مظلومان جهان گرفته شود.
نظر شما