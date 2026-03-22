واکنش مجید مجیدی به سکوت الازهر؛ اگر قیامتی در کار نیست به ماهم بگویید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مجیدی کارگردان سینما به انتقاد از علمای دانشگاه الازهر پرداخت که هیچ واکنشی به تجاوز علیه ایران نشان نمی‌دهند. این در حالی است که دانشگاه الازهر چندی پیش بیانیه‌ای علیه ایران در واکنش به دفاع به‌حق از کشور منتشر کرده بود.

مجیدی نوشته است:

«من به عنوان یک هنرمند جهان اسلام از علما و روحانیانی که رزق و روزی شان از دربار سلاطین نفتی می‌رسد توقعی ندارم اما از علما و اساتید دانشگاه الازهر مصر که نامش را از حضرت فاطمه زهرا علیها سلام وام گرفته است و روزگاری سخن اول و آخر اهل سنت جهان از آن جا شنیده می‌شد و وحدت و یکدلی با همه مسلمانان هدف و شعارش بود گله مند و خشمگینم که چگونه تجاوزها و خونخواری‌های علیه کشور اسلامی و مردم مسلمان ایران می‌بینند و دم فرو بسته‌اند؟

اساتید الازهر چگونه حملات وحشیانه سلطه طلبان را شاهدند و کشتار صدها کودک و مرد و زن بی پناه را می بینند و خاموش نشسته‌اند و حتی گاه به جای طرفداری از ایران مظلوم، از ابوجهل‌های زمانه دفاع کرده‌اند. لطفاً به ما بگویند که اگر خبری دارند که قیامتی نخواهد بود و روزی در برابر خدا و رسول و حضرت زهرا نخواهند ایستاد به ما هم اطلاع دهند.»