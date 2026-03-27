خاطره مجیدی از دیدار با خانواده شهدا؛ وقت خواندن حماسه است نه مرثیه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مجیدی کارگردان سینما پس از دیدار با یکی از خانواده‌های شهدای جنگ رمضان یادداشتی نوشت.

متن یادداشت این کارگردان بدین شرح است:

«پنجشنبه ۶ فروردین توفیق پیدا کردم که با جمعی از دوستان به دیدار خانواده سارنگ که در سه‌راه افسریه واقع در شهرک بروجردی ساکن هستند رفتیم. این خانواده سه شهید به‌نام فاطمه، مصطفی و مرتضی تقدیم انقلاب و جنگ حاضر کردند. یکی از فرزندان چهارسال پیش در فعالیت‌های جهادی و سازندگی به شهادت رسید و فاطمه بیست و یک ساله و برادرش مرتضی بیست‌وشش‌ساله که جزو نوابغ سایبری هوا فضا بودن دوهفته پیش در حال خدمت به کشور مورد حمله وحشیانه بمباران دشمن قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

جالب اینکه خود محل سکونت این خانواده هم مورد هجوم وحشیانه آمریکا و اسرائیل قرار گرفته ولی آن‌ها همچنان در آن مجتمع زندگی می‌کنند. پدر و مادر این شهیدان همانند کوه استوار و مقاوم بودند. دوستی خواست مرثیه‌ای بخواند پدر شهیدان آقای سارنگ گفت الان وقت خواندن مرثیه نیست الان وقت خواندن حماسه است، گفت: من در فراق فرزندانم هیچ اشکی نریختم و بی‌تابی نکردم تا روحیه مردم تضعیف نشود و دشمن شاد نشود. الان باید حماسه بخوانیم چرا که رزمندگان ما در جبهه‌ها در حال حماسه هستند و در پایان گفت که گریه‌های ما بماند به وقت پیروزی. آن‌وقت اشک خواهیم ریخت اشک شوق از پیروزی با اشک‌های فراق عزیزان‌مان آمیخته شود.

آری سلاح واقعی ما این است؛ ایمان و ایثار. چیزی که دشمن فهمی از آن را ندارد و مگر می‌شود چنین ملتی را شکست داد.»