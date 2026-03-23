حمله حزب الله به موضع ارتش اسرائیل در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، حملات حزب الله درحالی رخ داد که جنگنده های اسرائیلی شهر سحمار در دره بقاع در شرق لبنان را بمباران کردند.

حزب الله در بیانیه‌هایی که عصر یکشنبه منتشر کرد، اعلام کرد که «تجمعی از سربازان دشمن اسرائیلی را با موشک در ارتفاعات سلسال در غرب شهر مرزی یارون هدف قرار داده است».

حزب الله همچنین اعلام کرد که وسایل نقلیه و سربازان دشمن اسرائیلی را در شهر مارون الراس در جنوب لبنان گلوله‌باران کرده است.

حزب الله اعلام کرد که سربازان اسرائیلی را پس از پی بردن به تلاش آنها برای پیشروی به سمت خلت البستان در نزدیکی مارون الراس، با پهپاد هدف قرار داده و به اهداف مورد نظر اصابت کرده است.»

حزب‌الله همچنین توضیح داد که با انبوهی از پهپادهای تهاجمی به تجمع سربازان ارتش اسرائیل در شرق شهرک خیام در جنوب لبنان حمله کرده و شهرک کریات شمونه را با راکت گلوله‌باران کرده است».

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل نیز اعلام کرد که حملات موشکی هماهنگ بین ایران و حزب‌الله مناطقی در شمال "اسرائیل" را هدف قرار داده است.

در همین حال، وب‌سایت خبری اسرائیلی والا گزارش داد که از زمان آغاز عملیات زمینی در جنوب لبنان، ۴۸ سرباز زخمی شده‌اند، که این پس از گزارش روزنامه یدیعوت آحارانوت مبنی بر زخمی شدن هفت سرباز در سه حادثه جداگانه در جنوب لبنان بود.

وزارت بهداشت لبنان گزارش داد که تجاوز مداوم اسرائیل به لبنان، از دوم مارس تا یکشنبه، ۱۰۲۹ شهید و ۲۷۸۶ زخمی برجای گذاشته است.

رژیم اسرائیل سه هفته پیش تجاوز جدیدی را علیه لبنان آغاز کرد و حملات هوایی به حومه جنوبی بیروت و مناطقی در جنوب و شرق انجام داد. روز بعد، حمله زمینی محدودی را به جنوب آغاز کرد.