حملات موشکی ایران به منطقه صفد و حیفا در سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که لحظاتی پیش آژیرهای خطر در منطقه طبریا و الجلیل و جنوب حیفا و منطقه السهل به صدا در آمده است. در شهر حیفا نیز در پی شلیک موشک های ایرانی صدای آژیرهای خطر بلند شده است.

بر اساس گزارش های منتشر شده، صدای آژیرهای خطر در الجلیل نیز به گوش رسیده است.

رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که یک موشک ایرانی به منطقه صفد واقع در شمال سرزمین های اشغالی اصابت کرده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز با تایید اصابت این موشک به سرزمین های اشغالی، مدعی شد که این موشک در یک منطقه باز فرود آمده است.

این در حالی است که دیگر منابع رسانه ای صهیونیستی نیز از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در حیفا در پی دو مرحله از عملیات موشکی ایران خبر می دهند.