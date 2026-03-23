به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح دوشنبه در جلسه شورای معاونان استانداری گیلان با تحلیل شرایط کنونی منطقه و وضعیت بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات دشمن، اظهار کرد: امروز ابرقدرتمندترین کشور جهان ۲۴ روز است که این نشان‌دهنده اقتدار و شکست محاسباتی دشمنان است.

وی با اشاره به تحولات اخیر و نمایش شهر دایمونا توسط رسانه‌های بیگانه، افزود: امروز ایران به نقطه حساسی از قدرت رسیده که حتی وزیر دفاع رژیم صهیونیستی از ایران درخواست خویشتنداری در حمله به برخی نقاط کرده است که این نشان‌دهنده تغییر موازنه قدرت است.

حق‌شناس با اشاره به سخنان نماینده ایرانی‌الاصل کنگره آمریکا در مقابل ترامپ، گفت: این نماینده در کنگره به رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که پیام شما از «کمک در راه است» به «جنایت در راه است» و تخریب زیرساخت‌های مورد نیاز مردم تغییر کرده است.

استاندار گیلان با اشاره به دستاوردهای خیره‌کننده پس از پایان جنگ، خاطرنشان کرد: مردم در آینده از این دوران به عنوان جزئی از تاریخ ماندگار یاد خواهند کرد و بسیاری خواهند گفت ای کاش در این ۲۴ روز نقشی ایفا می‌کردیم که این فرصت، وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات صورت پذیرفته در زمینه بازسازی بازار رشت، گفت: خوشبختانه پس از انجام اقدامات اولیه از قبیل نقشه برداری دقیق و تصویب طرح‌ بازسازی بازار بر مبنای شاخصه های میراث فرهنگی، روند اجرایی بازسازی بازار آغاز شده است.

حق‌شناس در پایان با اشاره به لزوم برگزاری جلسات هماهنگی برای مدیریت بازار در صورت نیاز، تأکید کرد: باید با آمادگی کامل در کنار مردم باشیم و از هر فرصتی برای ثبت این دوران افتخارآمیز استفاده کنیم.

نماینده عالی دولت در گیلان بر نظارت بر بازار از سوی دستگاه های مسئول و فرمانداران تاکید کرد و گفت: خوشبختانه پس از گذشت ۲۴ روز از تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی، هیچ‌گونه کمبودی جهت تهیه اقلام و کالاهای اساسی برای چندین ماه آینده در استان وجود ندارد.