هادی حقشناس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت شهادت قائد امت، فرماندهان و جمعی از مردم و تبریک انتخاب رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت نگاه تاریخی به تحولات اخیر اظهار کرد: اگر تنها ۲۰۰ سال اخیر تاریخ ایران را مرور کنیم، به این جمعبندی میرسیم که آنچه امروز با آن مواجه هستیم، صرفاً یک جنگ سیاسی نیست، بلکه جنگی فرهنگی و هویتی است.
وی با بیان اینکه در طول تاریخ، حملات متعددی به ایران صورت گرفته است، افزود: از حملات مغولها تا وقایع دوران معاصر، آنچه در ذهن مردم باقی مانده، ویرانی و آسیبهای وارد شده به کشور است، نه جزئیات حاکمان آن دورهها؛ بنابراین مسئله اصلی، حفظ هویت و تمامیت سرزمینی است.
استاندار گیلان با اشاره به برخی وقایع تاریخی تصریح کرد: در مقاطعی از جمله شهریور ۱۳۲۰، کشور بدون مقاومت جدی دچار اشغال شد، در حالی که در دورههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب اسلامی، شرایط متفاوت شده و مردم نسبت به سرنوشت کشور حساستر شدهاند.
از دست رفتن سرزمینها در دو قرن اخیر
حقشناس با اشاره به تحولات سرزمینی ایران در دو قرن گذشته گفت: بخشهای وسیعی از سرزمینهای ایران در جریان جنگها و معاهدات از دست رفته که مجموع آنها قابل توجه است و این موضوع اهمیت حفظ انسجام ملی را دوچندان میکند.
وی ادامه داد: امروز برخی با نگاه احساسی نسبت به گذشته قضاوت میکنند، در حالی که واقعیتهای تاریخی نشان میدهد ضعف ساختاری در برخی دورهها موجب از دست رفتن این مناطق شده است.
مقاومت؛ عامل اصلی بازدارندگی
استاندار گیلان مقاومت را عامل اصلی تفاوت شرایط امروز با گذشته دانست و بیان کرد: در جنگ تحمیلی، با وجود خسارات فراوان و تقدیم شهدای بسیار، حتی یک وجب از خاک کشور جدا نشد و این نشاندهنده تغییر معادلات نسبت به گذشته است.
وی افزود: تصور برخی قدرتها این بود که میتوانند با اقدامات سریع به اهداف خود برسند، اما واقعیتهای میدانی برخلاف این محاسبات پیش رفت.
تحولات منطقه و تغییر موازنهها
حقشناس با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی گفت: برخی کشورها در اثر درگیریها دچار تغییرات اساسی شدند و این موضوع نشان میدهد که امنیت و ثبات، امری پایدار و تضمینشده نیست.
وی با بیان اینکه معادلات جهانی در حال تغییر است، افزود: برخی کشورها دیگر تمایلی به همراهی در درگیریها ندارند و این موضوع نشانهای از تغییر در موازنه قدرت است.
ظرفیتهای داخلی و پیشرفتهای کشور
استاندار گیلان با اشاره به پیشرفتهای داخلی کشور اظهار کرد: در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، تولید و خدمات، رشد قابل توجهی حاصل شده و بخش زیادی از نیازهای کشور در داخل تأمین میشود.
وی ادامه داد: افزایش تولیدات کشاورزی، توسعه زیرساختها و رشد علمی از جمله نشانههای این پیشرفتها است که در سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته است. تداوم زندگی عادی در شرایط خاص
حقشناس با اشاره به وضعیت استان گیلان گفت: با وجود برخی تهدیدات، روند زندگی مردم بهصورت عادی در جریان است و خدماترسانی بدون وقفه ادامه دارد.
وی افزود: تأمین کالاهای اساسی، سوخت و خدمات عمومی بدون مشکل انجام میشود و هیچگونه اختلال جدی در زندگی روزمره مردم مشاهده نمیشود.
استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: باید با آگاهیبخشی و تبیین درست شرایط، از تکرار تجربههای تلخ تاریخی جلوگیری کرد و اجازه نداد دشمنان از غفلت داخلی سوءاستفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ انسجام ملی و درک شرایط تاریخی، یک ضرورت اساسی برای عبور از چالشها است.
نظر شما