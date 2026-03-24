آخرین آمار از اورژانس؛ کودکان و زنان قربانیان اصلی جنگ رمضان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در تشریح تازهترین آمار مصدومان غیرنظامی در جریان جنگ رمضان اعلام کرد: از ابتدای این درگیریها تاکنون، هزار و ۵۶۳ نفر مصدوم شدهاند که از این تعداد، ۱۱۱ نفر کودک زیر پنج سال هستند.
وی با اشاره به آمار مصدومان زن افزود: تا شب گذشته شمار زنان مصدوم به سه هزار و ۷۹۴ نفر رسیده است؛ در میان آنان، کودکی یکماهه بهعنوان کوچکترین مصدوم ثبت شده است و بزرگترین مصدوم ۱۰۰ ساله بود که این امر نشان میدهد آنها نظامی نبودند
میعادفر همچنین از ثبت ۲۰۸ شهید زیر ۱۸ سال خبر داد و گفت: ۱۶۸ نفر از این قربانیان، کودکان مینابی بودهاند.
به گفته وی، ۱۳ نفر از شهدا نیز زیر پنج سال سن داشتهاند که کوچکترین آنها نوزادی سهروزه بوده است؛ در مقابل، مسنترین قربانی یک مرد ۸۸ ساله گزارش شده است.
رئیس سازمان اورژانس کشور با تأکید بر غیرنظامی بودن قربانیان اظهار داشت: بررسی سن و جنسیت مصدومان نشان میدهد که این افراد عمدتاً شهروندان عادی بودهاند و هیچ ارتباطی با فعالیتهای نظامی نداشتهاند؛ موضوعی که بهگفته او، بر ماهیت غیرنظامی اهداف مورد حمله دلالت دارد.
