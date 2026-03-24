۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

"پدرکشتگی" از ۱۰۰ سال دشمنی و جنایت آمریکا علیه ایران می‌گوید

ویژه نامه "پدرکشتگی" کاری از پژوهشکده باقرالعلوم ۹۰ پیام‌تبیینی پیرامون ۱۰۰ سال جنایت و دشمنی آمریکا علیه ایران را در دسترس عموم قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، "پدرکشتگی" نامه ویژه نامه‌ای اینترنتی به همت پژوهشکده باقرالعلوم است که به تبیین‌ابعاد دشمنی ایران و آمریکا در طول نزدیک به ۱۰۰ سال اخیر می‌پردازد.

این ویژه نامه زمینه های نفرت ایرانیان از امریکا و سیاست‌های استعماری و سلطه گرانه این کشور علیه مردم ایران را با نگاهی تاریخی تحلیلی از زمان کودتای ۲۸ مرداد تا جنگ این روزهای کشور در ۹۰ پیام تبیینی بررسی کرده است.

عناوین و موضوعات در چند محور سیاست در خدمت ظلم، تروریسم اقتصادی، مهار پیشرفت ایران، خشونت نرم، سایه دائمی جنگ و ناامنی و ماهیت دشمنی دسته بندی شده است.

مصونیت قضایی سربازان آمریکایی، کنفرانس تهران، قانون کاپیتولاسیون، طرح آمریکایی اصلاحات ارضی، کشتار مسافران پرواز ۶۵۵، حذف منافقین از لیست گروه‌های تروریستی، تخصیص بودجه به رسانه‌های رادیو فردا و صدای آمریکا، جنگ روانی علیه ایران در شبکه‌های اجتماعی و غیره از موضوعاتی است که به آن پرداخته شده است.

فایل این ویژه نامه را از اینجا دریافت کنید.

سیده فاطمه سادات کیایی

