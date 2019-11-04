ویژه نامه «جنایات آمریکا علیه ایران» منتشر شد+ دانلود

به گزارش خبرگزاری مهر، در مقدمه این ویژه نامه آمده است: «اوّلین حکومت و دولتی که با حرکت انقلابی مردم ایران درسال ۵۷ مخالفتش را آغاز کرد آمریکا بود. دولت های دیگری هم بودند که از وضعیت پیش آمده در ایران راضی نبودند اما عکس‌العمل آن‌چنانی نشان ندادند و این مجلس سنای آمریکا بود که با صدور یک مصوّبه و قطعنامه‌ شدیداللحن علیه جمهوری اسلامی ایران در اوّلین ماه‌های پیروزی انقلاب، دشمنی را به‌طور عملی شروع کرد، در حالیکه هنوز سفارت آمریکا در ایران باز بود».

در ادامه این مقدمه می افزاید: «اگرچه ارائه جزئیات طومار بلند توطئه ها و شرارت های آمریکا علیه کشورمان، مثنوی هفتاد من خواهد شد اما تاریخ معاصر کشور ما سندی گویا بر توطئه ها، اقدامات خصمانه و دخالت های آمریکا است که در این ویژه نامه به نمونه هایی از آن در ایام قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره می کنیم».

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی هم روز گذشته (یکشنبه) و در آستانه‌ی ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۸ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در دیدار هزاران نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان سراسر کشور با اشاره به اینکه برخی از جمله آمریکایی‌ها در تلاشند با تحریف تاریخ، آغاز خصومت آمریکا با ایران را به تسخیر لانه‌ی جاسوسی ربط دهند، خاطرنشان کردند: آمریکایی‌ها از ابتدای روابط با ایران، با طرح‌های بظاهر دوستانه، باطناً با ملت ایران دشمنی می کردند که این دشمنی با کودتای ۲۸ مرداد علنی شد و این مقطع آغاز خصومت علنی آمریکا با ایران است.

ویژه نامه یوم الله ۱۳ آبان با موضوع «جنایات آمریکا علیه ایران» از سوی روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با همکاری معاونت فرهنگی و تبلیغی و به سردبیری محمدرضا قربان زاده منتشر شده و از این پیوند قابل دانلود می باشد.