۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴

۸۵ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود

مدیرعامل برق حرارتی گفت بیش از ۸۵ درصد برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و بیش از ۷۰ درصد مالکیت این نیروگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادی با حضور در نیروگاه شهید منتظرقائم البرز و با قدردانی از تلاش‌های کارکنان این مجموعه در تأمین انرژی مورد نیاز مشترکان اظهار کرد: بیش از ۸۵ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود و بیش از ۷۰ درصد مالکیت این واحدها در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.

وی تأکید کرد: در دوران جنگ تحمیلی نیز نیروگاه‌های بخش خصوصی در کنار دولت با حفظ آمادگی واحدهای تولیدی خود و تأمین برق پایدار، در خط مقدم تولید برق کشور حضور داشته‌اند.

مرادی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی این واحدها افزود: نیروگاه‌های حرارتی بدون توقف و تعطیلی برای تأمین رفاه و آسایش هموطنان تلاش می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: فعالان این بخش به مردم اطمینان می‌دهند که با وجود شرایط جنگ تحمیلی علیه کشور، از هیچ تلاشی برای ارائه خدمات و تأمین پایدار برق دریغ نخواهند کرد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

