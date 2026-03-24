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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۸

شیخ عیسی قاسم:متحدان آمریکا چون بردگان در مسیر ترامپ می‌روند

شیخ عیسی قاسم:متحدان آمریکا چون بردگان در مسیر ترامپ می‌روند

قم- رهبر شیعیان بحرین گفت: ترامپ، آمریکا و متحدانش را همچون بردگان به سمتی که خود می‌خواهد هدایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شعیان بحرین اظهار کرد: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این کشور و متحدانش را همچون بردگان به سمتی که خود می‌خواهد هدایت می‌کند.

وی افزود: دونالد ترامپ، آمریکا و مجموعه‌ای از کارشناسان برجسته سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آن، همچنین چهره‌های سیاسی دارای نفوذ عملی در عرصه سیاست و دیگر آمریکایی‌ها و نیز متحدان کشورش را همچون بردگان به سمتی که می‌خواهد می‌کشاند، بی‌آنکه به آنچه آنان می‌بینند یا می‌خواهند و آنچه منافع کشورها و جایگاه‌هایشان ایجاب می‌کند، توجهی داشته باشد.

شیخ عیسی قاسم گفت: به دلیل ضعف اراده و نوعی تحقیر نفس در میان همه متحدان، آنان همچون بردگان در مسیر سیاست‌های ترامپ و خواست او حرکت می‌کنند، حتی در حالی که سرنوشت تیره و هولناک را پیش‌بینی می‌کنند.

عالم برجسته جهان اسلام تأکید کرد: اگر متحدان به‌طور جمعی از حمایت ترامپ و پشتیبانی از اقدامات تهاجمی او دست بردارند، او ناچار خواهد شد از این غرور و خودکامگی که جهان را به‌سوی آتش می‌برد، عقب‌نشینی کند.

کد مطلب 6782787

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