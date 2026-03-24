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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۵۱

در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه چین مطرح شد؛

عراقچی: پکن و مسکو مانع از تداوم سوءاستفاده آمریکا از شورای امنیت شوند

عراقچی: پکن و مسکو مانع از تداوم سوءاستفاده آمریکا از شورای امنیت شوند

وزیر امور خارجه گفت: انتظار جدی ایران از کشورهای عضو شورای امنیت، به‌ویژه چین و روسیه این است که مانع از تداوم سوء استفاده آمریکا از شورای امنیت شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه چین گفت: شورای امنیت به جای عمل به وظیفه خود در صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی، عامل اصلی شرایط کنونی بعنی تجاوزگری آمریکا و رژیم اسرائیل را نادیده گرفته و به جای محکوم و پاسخگو کردن متجاوزان، ایران که در حال دفاع از خود هست را مورد سرزنش قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد: انتظار جدی ایران از کشورهای عضو شورای امنیت، به‌ویژه چین و روسیه این است که با اتخاذ موضع قاطع در محکومیت تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی، مانع از تداوم سوء استفاده آمریکا از شورای امنیت شوند.

کد مطلب 6782818

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    نظرات

    • ایرج IR ۰۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      2 1
      پاسخ
      چشم دکتر چشم...! اینا دستشون تو یه کاسه‌ست.
    • مهدی IR ۰۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      2 0
      پاسخ
      ول کن اقا.به روسیه و چین اعتماد کردیم که وضع اینجوری شد.اینا میتونستن قطعنامه های قبلی رو رتو کنن اما نکردن.رای ممتنع دادن.

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