عراقچی: پکن و مسکو مانع از تداوم سوءاستفاده آمریکا از شورای امنیت شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه چین گفت: شورای امنیت به جای عمل به وظیفه خود در صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی، عامل اصلی شرایط کنونی بعنی تجاوزگری آمریکا و رژیم اسرائیل را نادیده گرفته و به جای محکوم و پاسخگو کردن متجاوزان، ایران که در حال دفاع از خود هست را مورد سرزنش قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد: انتظار جدی ایران از کشورهای عضو شورای امنیت، به‌ویژه چین و روسیه این است که با اتخاذ موضع قاطع در محکومیت تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی، مانع از تداوم سوء استفاده آمریکا از شورای امنیت شوند.