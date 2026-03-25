حمله به اماکن ورزشی و غیرنظامی برخلاف اصول انسانی و اخلاقی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خیراله زاده قهرمان پارالمپیک و جهان در رشته جودو درخصوص جنایات آمریکایی صهیونیستی و شهادت حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر فرزانه انقلاب گفت: به‌عنوان یکی از اعضای جامعه ورزش کشور، شهادت مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب همچنین شهادت جمعی از عزیزان، مسئولان، نیروهای خدوم، دانش‌آموزان و دیگر هم‌میهنان گرامی را به مردم شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم. وقوع این حوادث تلخ و دردناک، دل هر انسان آزاده‌ای را می‌آزارد و امید دارم خداوند متعال به خانواده‌های داغدار صبر و آرامش عطا فرماید.

این ورزشکار ادامه داد: همچنین حمله به اماکن غیرنظامی و ورزشی را که برخلاف اصول انسانی و اخلاقی است‌ به‌شدت محکوم می‌کنم. امنیت، آرامش و سلامت مردم، ارزش‌هایی جهانی و غیرقابل خدشه است و امیدوارم با همبستگی و همراهی یکدیگر، مسیر آرامش و ثبات در کشور تقویت شود.

خیراله زاده در ادامه خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک ورزشکار، خود را در کنار مردم عزیز می‌دانم و بر تلاش برای تقویت روحیه مقاومت، همدلی و انسجام ملی در جامعه ورزشی تأکید می‌کنم.