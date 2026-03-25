درخواست چین از شهروندان خود برای ترک فوری «اسرائیل»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری (ILKHA)، چین با اشاره به تشدید درگیریها و وخامت اوضاع امنیتی در خاورمیانه، از شهروندان خود که در سرزمینهای اشغالی ساکن هستند، خواسته است که فوراً اسرائیل را ترک کنند.
در هشدار امنیتی صادر شده توسط سفارت چین در تلآویو، پکن تأکید کرده است که مقیاس، فراوانی و شدت حملات پهپادی به طور قابل توجهی افزایش یافته و منجر به افزایش خطرات جانی و خسارات مالی شده است.
در این هشدار اعلام شده است که تعداد افرادی که قادر به رسیدن به موقع به پناهگاهها نیستند، افزایش یافته است و این امر خروج هر چه سریعتر شهروندان چینی از کشور را ضروری میسازد و دولت چین آماده است تا تخلیه شهروندانی را که مایل به ترک از طریق گذرگاه مرزی طابا با مصر هستند، سازماندهی کند.
علاوه بر این، به شهروندان چینی که هنوز در سرزمینهای اشغالی ساکن هستند توصیه شده است که از فرودگاهها، بنادر، نیروگاهها، پالایشگاههای نفت و سایر زیرساختهای حیاتی و همچنین مناطق حساس نظامی دوری کنند.
هشدار چین نشان دهنده نگرانی فزاینده بینالمللی در مورد وخامت اوضاع امنیتی در سرزمینهای اشغالی است، جایی که بیثباتی و خطر ناشی از اقدامات غیرمسئولانه و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی همچنان شهرک نشینان و اتباع خارجی را تهدید میکند.
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