دستگیری سارقان مسلح توسط پلیس در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی استان در اجرای طرحهای مقابله با جرایم بهویژه سرقت و در راستای افزایش امنیت عمومی، طی چند عملیات موفق در سطح شهرستانها و پلیسهای تخصصی، چندین سارق مسلح را دستگیر و بخشی از اموال مسروقه را کشف کردند.
در نخستین عملیات، دو سارق مسلح جادهای، منازل و احشام با تلاش جانبرکفان انتظامی شناسایی و دستگیر شدند. در بازرسیهای انجامشده از مخفیگاه آنان مقداری اموال مسروقه کشف، در تحقیقات به ۵ فقره سرقت از مناطق مختلف استان کشف اعتراف کردند.
در یک عملیات دیگر، یک سارق مسلح که تحت تعقیب پلیس بود، حین ارتکاب سرقت منزل در یکی از روستاهای اطراف شهرستان خرمآباد، با مقابله صاحبخانه روبهرو شد و در جریان درگیری به هلاکت رسید. (پلیس دراینرابطه، قاتل را به همراه سلاح بهکاررفته دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد)
همچنین مأموران انتظامی با اقدام و اشراف اطلاعاتی موفق شدند دو سارق دیگر را به همراه خودرو وانت نیسان حامل اموال مسروقه که از منازل آسیبدیده در حملات هوایی دشمن دستبرد زده بودند، دستگیر کنند. اموال مسروقه نیز پس از شناسایی به مالباختگان تحویل شد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان در پایان با تأکید بر قاطعیت مأموران در برخورد با عوامل ناامنی، هشدار داد: سارقان باید بدانند در شرایط فعلی، پلیس بااقتدار و در صورت لزوم با شلیک گلوله آنان را زمینگیر خواهد کرد و کوچکترین جولان مجرمان با واکنش قاطع نیروهای انتظامی مواجه خواهد شد.
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