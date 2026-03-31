به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز سه شنبه به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌ آمیز ایران واکنش نشان داد و آن را «ضربه‌ ای سنگین» به پیمان منع گسترش سلاح‌ های هسته‌ ای (NPT) توصیف کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص به خبرنگاران گفت: حملات مسلحانه به تأسیسات هسته‌ای صلح‌ آمیز، اهداف منشور سازمان ملل، قوانین بین‌ المللی و اساسنامه آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی (IAEA) را نقض می‌ کند. این حملات ضربه‌ ای سنگین به اعتبار پیمان منع گسترش سلاح‌ های هسته‌ ای وارد کرده، تلاش‌ های بین‌ المللی برای حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌ های هسته‌ ای را تضعیف می‌کند و نیز می‌ تواند عواقب جدی برای صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ ای داشته باشد.

مائو نینگ، در ادامه افزود: چین قاطعانه با چنین حملاتی مخالف است و از حل و فصل مسالمت‌ آمیز مسئله هسته‌ای ایران... از طریق گفتگو و دیپلماسی حمایت می‌کند.