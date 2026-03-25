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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

امدادرسانی هلال‌احمر به خانوارهای متأثر از سیل در روستاهای آبدانان

امدادرسانی هلال‌احمر به خانوارهای متأثر از سیل در روستاهای آبدانان

ایلام - مدیرعامل جمعیت هلال احمر ایلام از امدادرسانی هلال‌احمر به خانوارهای متأثر از سیل در روستاهای آبدانان خبر داد.

حمزه محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار ذ ورود خسارات به روستای سیاهگل بخش کلات مورموری بر اثر بارش‌های شدید و آبگرفتگی گفت: در همان ساعات اولیه وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر شهرستان آبدانان به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی فوری به خانوارهای آسیب‌دیده آغاز شد.

وی افزود: در این حادثه تعدادی از منازل مسکونی روستای سیاهگل در بخش کلات مورموری دچار آسیب شدند که اقلام امدادی بین خانوارهای متأثر توزیع شد.

محمدی مقدم تأکید کرد: همچنان هلال‌احمر آبدانان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارد تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات لازم را بدون تاخیر به مردم عزیز ارائه کند.

کد مطلب 6783124

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