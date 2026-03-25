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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

اعظمی: مجموعه جهانی بیستون همه‌روزه آماده بازدید علاقه‌مندان است

اعظمی: مجموعه جهانی بیستون همه‌روزه آماده بازدید علاقه‌مندان است

کرمانشاه- سرپرست میراث‌فرهنگی کرمانشاه گفت: مجموعه جهانی بیستون به‌عنوان گنجینه‌ای زنده، هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۸ عصر آماده بازدید علاقه‌مندان است.

کیومرث اعظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مجموعه تاریخی جهانی بیستون، به‌عنوان دومین اثر ثبت‌شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، برای بازدید عموم آماده است و علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۸ عصر از این پهنه باشکوه دیدن کنند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل بیستون در تاریخ و هویت ایرانی گفت: این محوطه جهانی، روایت‌گر هزاران سال تمدن، فرهنگ و هنر مردمان این سرزمین است.

وی در ادامه توضیحات خود بیان کرد: این مجموعه ارزشمند از نقش‌برجسته داریوش بزرگ و کتیبه بی‌نظیر او تا کاروانسرای بیستون، پل ساسانی، فرهادتراش و آثار مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی از هخامنشی تا صفوی را در دل خود جای داده است.

اعظمی افزود: عظمت صخره‌های بیستون و ظرافت هنر کنده‌کاری‌های ایران، شکوهی است که نه‌تنها نیاکان ما را به جهانیان معرفی می‌کند، بلکه چراغی برای آینده و نمادی از هویت و افتخار ایرانیان است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه، بیستون را «گنجینه‌ای زنده» توصیف کرد که هر بخش آن سندی معتبر از پیشینه باشکوه ایران‌زمین به شمار می‌رود.

به گفته وی، آماده‌سازی زیرساخت‌های گردشگری، بهسازی محدوده بازدید و فراهم‌سازی امکانات رفاهی برای مسافران از جمله اقداماتی است که در ماه‌های اخیر انجام شده تا بازدیدکنندگان بتوانند با آرامش، عظمت یکی از برجسته‌ترین یادمان‌های جهان را از نزدیک تجربه کنند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در پایان سخنان خود از همه علاقه‌مندان به میراث فرهنگی دعوت کرد تا در ساعات اعلام‌شده از این مجموعه جهانی بازدید کرده و با بخشی از هویت تاریخی ایران از نزدیک آشنا شوند.

کد مطلب 6783181

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