به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بر ضرورت ساماندهی و ثبت جهانی محور ساسانی تأکید کرد و گفت: این محور تاریخی با برخورداری از مجموعهای ارزشمند از آثار شاخص، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم گردشگری بینالمللی را دارد.
وی اظهار کرد: کرمانشاه از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه میراث فرهنگی برخوردار است و باید با برنامهریزی منسجم، مقدمات ثبت جهانی محور ساسانی با جدیت دنبال شود. به گفته استاندار، آثار تاریخی این مسیر از جمله معبد آناهیتا، طاقبستان و مجموعه آثار ساسانی قصرشیرین، گواه غنای تاریخی این محور هستند و معرفی یکپارچه آنها میتواند زمینه توسعه گردشگری و حفاظت بهتر از این میراث ارزشمند را فراهم کند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به سفر اخیر خود به عراق و دیدار با مسئولان استان دیالی، افزود: مسئولان این استان آمادگی خود را برای اجرای پروژههای مشترک با کرمانشاه اعلام کردهاند و میتوان از این ظرفیت در حوزههای فرهنگی، گردشگری و عمرانی بهره گرفت. وی ادامه داد: امتداد تاریخی محور ساسانی از قصرشیرین تا خانقین، فرصت مناسبی برای تعریف پروژههای مشترک میان دو استان فراهم کرده است.
حبیبی با تأکید بر اینکه روند مطالعات و اقدامات مربوط به ثبت جهانی این محور باید با سرعت بیشتری دنبال شود، تصریح کرد: جلسات مرتبط با این موضوع باید بهصورت مستمر و فشرده برگزار شود تا در کوتاهترین زمان ممکن، برنامههای پیشبینیشده به نتیجه برسد.
وی از تشکیل کارگروه ویژه ساماندهی و ثبت جهانی محور ساسانی خبر داد و گفت: این کارگروه با حضور نمایندگان استانداری، ادارهکل میراث فرهنگی، فرمانداران، شهرداران و سایر دستگاههای مرتبط تشکیل خواهد شد تا ضمن تعیین شرح وظایف دستگاهها، نیازهای اعتباری، برنامه زمانبندی و مراحل مطالعاتی این طرح نیز مشخص شود.
استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای ملی برای تأمین منابع مالی این پروژه، خاطرنشان کرد: مدیریت ارشد استان آمادگی کامل برای پیشبرد این طرح را دارد و با همکاری وزارت میراث فرهنگی و دستگاههای مسئول، روند ساماندهی، معرفی و ثبت جهانی محور ساسانی با جدیت دنبال خواهد شد.
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