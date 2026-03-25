به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی بعدازظهر چهارشنبه در بازدید از بوستان زائر پذیر غدیر اظهار کرد؛ امسال با پیش‌بینی یک رویداد مهم، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌تری در سطح شهر انجام شده و در حال حاضر بیش از ۵ هزار نقطه برای اسکان زائران در سه سطح رسمی، موقت و اضطراری فراهم شده است.

فرماندار مشهد بیان کرد: از ۲۵ اسفندماه تاکنون بیش از یک میلیون زائر وارد مشهد شده‌اند و خدمات‌رسانی به آن‌ها بدون هیچ‌گونه مشکل در حال انجام است.

وی افزود: در حوزه تأمین ارزاق و مایحتاج عمومی نیز هیچ مشکلی وجود ندارد و حتی ذخایر بیش از میزان پیش‌بینی‌شده است؛ بنابراین در هیچ زمینه‌ای کمبودی در مشهد مشاهده نمی‌شود.