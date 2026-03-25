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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۳

پیش‌بینی ۵ هزار نقطه اسکان در مشهد

پیش‌بینی ۵ هزار نقطه اسکان در مشهد

مشهد- فرماندار مشهد از پیش‌بینی ۵ هزار نقطه اسکان در مشهد و تخفیف ۵۰ درصدی هتل‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی بعدازظهر چهارشنبه در بازدید از بوستان زائر پذیر غدیر اظهار کرد؛ امسال با پیش‌بینی یک رویداد مهم، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌تری در سطح شهر انجام شده و در حال حاضر بیش از ۵ هزار نقطه برای اسکان زائران در سه سطح رسمی، موقت و اضطراری فراهم شده است.

فرماندار مشهد بیان کرد: از ۲۵ اسفندماه تاکنون بیش از یک میلیون زائر وارد مشهد شده‌اند و خدمات‌رسانی به آن‌ها بدون هیچ‌گونه مشکل در حال انجام است.

وی افزود: در حوزه تأمین ارزاق و مایحتاج عمومی نیز هیچ مشکلی وجود ندارد و حتی ذخایر بیش از میزان پیش‌بینی‌شده است؛ بنابراین در هیچ زمینه‌ای کمبودی در مشهد مشاهده نمی‌شود.

کد مطلب 6783355

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