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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

خدمات اورژانس اجتماعی در شرایط جنگی بی وقفه ادامه دارد

خدمات اورژانس اجتماعی در شرایط جنگی بی وقفه ادامه دارد

مشهد- رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: خدمات اورژانس اجتماعی بی وقفه و بدون کوچکترین نقصانی در شرایط جنگ تحمیلی هم ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی در بازدید عیدانه از یک مرکز نگهداری کودکان و نوجوانان در سبزوار اظهار کرد: خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی‌ سازمان بهزیستی از طریق سامانه ۱۴۸۰ و خدمات اورژانسی از طریق تلفن ۱۲۳ به شهروندان و جامعه هدف ارائه می شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: سازمان بهزیستی به عنوان یاور در کنار مردم علاوه بر خدمات اورژانس اجتماعی، اسکان اضطراری و بازسازی منازل مسکونی مددجویان که بر اثر حملات آسیب دیده را در دستور کار سریع خود قرار داده است.

وی با ارائه تحلیلی در باره جنگ تحمیلی کنونی گفت: نیروهای نظامی، حضور مردم در خیابان و حضور دولت در میدان خدمت سه عنصر موفقیت کشور در مقابله با حمله آمریکای جنایتکار و رژیم‌ صهیونیستی بوده است.

کد مطلب 6783312

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