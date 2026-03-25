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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰

پرهیز از خریدهای هیجانی به تثبیت بازار کمک لرستان کمک کرد

پرهیز از خریدهای هیجانی به تثبیت بازار کمک لرستان کمک کرد

خرم‌آباد - استاندار لرستان، گفت: همکاری و همراهی مردم استان با پرهیز از خریدهای هیجانی به تثبیت بازار کمک کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در جریان بازدید استاندار لرستان از جهاد کشاورزی استان، اظهار داشت: بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در استان در شرایط آرام، پایدار و تحت مدیریت کامل قرار دارد و تأمین نیازهای مردم بدون وقفه ادامه می‌یابد.

وی اظهار کرد: تحقق این شرایط مطلوب نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و مؤثر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: تأمین گسترده کالاهای اساسی همچنان بدون وقفه در حال انجام است همچنین رصد و پایش مستمر بازار توسط ۳۲ اکیپ نظارتی انجام می‌شود و هرگونه کمبود بلافاصله جبران خواهد شد.

صیادی، ادامه داد: همراهی تولیدکنندگان و تشکل‌های بخش خصوصی، به‌ویژه کارخانه‌های خوراک دام، طیور و آبزیان، نقش مهمی در این روند داشته است.

وی گفت: همکاری و همراهی مردم استان با پرهیز از خریدهای هیجانی به تثبیت بازار کمک کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اظهار کرد: ترخیص و حمل مستمر نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی با تلاش دولت و به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.

صیادی بیان کرد: کارکنان این سازمان، باوجود آسیب‌های واردشده به ساختمان اداری، همچنان بر اساس وظیفه ذاتی خود در کنار بهره‌برداران بخش کشاورزی حضور دارند و از تمام ظرفیت‌ها برای استمرار تأمین سفره مردم استفاده می‌کنند.

کد مطلب 6783498

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