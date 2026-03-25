پرهیز از خریدهای هیجانی به تثبیت بازار کمک لرستان کمک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در جریان بازدید استاندار لرستان از جهاد کشاورزی استان، اظهار داشت: بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در استان در شرایط آرام، پایدار و تحت مدیریت کامل قرار دارد و تأمین نیازهای مردم بدون وقفه ادامه مییابد.
وی اظهار کرد: تحقق این شرایط مطلوب نتیجه مجموعهای از اقدامات هماهنگ و مؤثر است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: تأمین گسترده کالاهای اساسی همچنان بدون وقفه در حال انجام است همچنین رصد و پایش مستمر بازار توسط ۳۲ اکیپ نظارتی انجام میشود و هرگونه کمبود بلافاصله جبران خواهد شد.
صیادی، ادامه داد: همراهی تولیدکنندگان و تشکلهای بخش خصوصی، بهویژه کارخانههای خوراک دام، طیور و آبزیان، نقش مهمی در این روند داشته است.
وی گفت: همکاری و همراهی مردم استان با پرهیز از خریدهای هیجانی به تثبیت بازار کمک کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اظهار کرد: ترخیص و حمل مستمر نهادههای دامی و کالاهای اساسی با تلاش دولت و بهویژه وزارت جهاد کشاورزی صورت میگیرد.
صیادی بیان کرد: کارکنان این سازمان، باوجود آسیبهای واردشده به ساختمان اداری، همچنان بر اساس وظیفه ذاتی خود در کنار بهرهبرداران بخش کشاورزی حضور دارند و از تمام ظرفیتها برای استمرار تأمین سفره مردم استفاده میکنند.
نظر شما