حزب الله مراکز نظامی رژیم اسرائیل را درهم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، بر اساس بیانیههای رسمی حزبالله، شهر مرزی «الخیام» شاهد شدیدترین درگیریهای میدانی بوده است.
نیروهای مقاومت لبنان با استفاده از انواع سلاحهای تیربار و راکتانداز، در حال نبردی تنبهتن با نیروهای اشغالگر در داخل این شهر هستند.
همچنین محل تجمع سربازان دشمن در اطراف بازداشتگاه الخیام نیز هدف حملات موشکی قرار گرفته است.
در یک عملیات دقیق دیگر در نزدیکی شهرک «الطیبه»، نیروهای حزبالله نیروهای پیاده نظام ارتش اسرائیل را که در حال تلاش برای تخلیه یک دستگاه تانک منهدمشده بودند، هدف قرار دادند.
همزمان، در منطقه «العدیسه» نیز یک نیروی پیاده نظام دیگر اسرائیلی در حال پیشروی به سمت «تله العویضه» با یک موشک هدایتشونده هدف قرار گرفت که تلفات قطعی در میان نیروهای اسرائیلی برجای گذاشت.
حزبالله همچنین اعلام کرد که تجمعات نظامیان صهیونیست در مناطقی همچون «المطله»، «تله الخزان» و برای دو نوبت پی در پی در منطقه «بوابه فاطمه» در شهرک «کفرکلا» را موشکباران کرده است.
واحد موشکی مقاومت نیز مواضع توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک اسرائیلی «دیشون» را هدف قرار داد.
به دنبال این حملات گسترده، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از فعال شدن مکرر آژیرهای خطر در شهرکهای «المطله» و «افیفیم» در الجلیل علیا در مرز با لبنان خبر داد.
ادامه حمله موشکی حزب الله به تجمع نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان
حزب الله لبنان در بیانیهای اعلام کرد تجمع نیروهای رژیم صهیونیستی را در منطقه «خله المحافر» در شهرک عدیسه در جنوب لبنان را با موشک هدف قرار داده است.
۴۷ عملیات حزب الله در ۲۴ ساعت گذشته علیه اسرائیل
حزب الله لبنان در بیانیهای اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۴۷ عملیات علیه مواضع نیروهای اشغالگر اسرائیلی و تجمع نظامیان آن را انجام داده است.
شلیک بیش از یکهزار موشک از لبنان به اسرائیل
رسانههای اسرائیلی اعلام کردند که از ابتدای جنگ کنونی، حزبالله بیش از یکهزار موشک به سوی سرزمینهای اشغالی شلیک کرده است.
نظر شما