https://mehrnews.com/x3bGFz ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۸ کد مطلب 6784371 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۸ مشهدی ها با وجود صدای پدافند خیابان ها را ترک نکردند مشهد- در بیست و ششمین شب قرار، مردم مشهد با وجود صدای پدافند هوایی با شور و شکوه میدان داری کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6784371 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور مردم مشهد در قرار بیست و ششم بیست و ششمین شب میدان داری مردم بردسکن حضور حماسی مردم نیشابور پس از جنایت در شهرک صنعتی خیام فعال شدن آتشبارهای پدافند هوایی یکپارچه در مشهد انتخاب بهموقع رهبری و تقویت ثبات سیاسی تجاوز دشمن به تربتحیدریه پدافند هوایی مشهد فعال شد حضور حماسی مردم شهرستان تربت جام در شب بیستوپنجم سخنرانی مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در جمع مردم مشهد گوشهای از عظمت بیستوششمین قرار شبانه مردمانقلابی تربت جام طنین الله اکبر زائران حرم رضوی همزمان با فعالیت پدافند هوایی حمله دشمن آمریکایی صهیونی به منطقه ای در استان همدان برچسبها مشهد بیعت با رهبر انقلاب صالح بعد صالح
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