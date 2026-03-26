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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۸

مشهدی ها با وجود صدای پدافند خیابان ها را ترک نکردند

مشهدی ها با وجود صدای پدافند خیابان ها را ترک نکردند

مشهد- در بیست و ششمین شب قرار، مردم مشهد با وجود صدای پدافند هوایی با شور و شکوه میدان داری کردند.

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کد مطلب 6784371

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