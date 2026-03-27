به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت Afrik-Foot ترکیب احتمالی تیم ملی نیجریه را برای مسابقه پیش روی امروز مقابل ایران معرفی شد که با تغییرات قابل توجهی همراه است.

طبق این گزارش،با غیبت استنلی نوابالی، انتظار می‌رود مادوکا اوکویه از دروازه نیجریه محافظت کند. دروازه‌بان اودینزه با فرم عالی و ۷ سیو برجسته مقابل یوونتوس که او را در تیم هفته سری‌آ قرار داد، آماده به نظر می‌رسد. اوکویه با شش کلین شیت در این فصل، سازگاری کاملی با سیستم مالکیت توپ چله و توانایی بازی با پا دارد.

در دفاع، با غیبت کالوین باسی، انتخاب‌ها میرتواند متفاوت باشد. برایت اوسای و ساموئل در دفاع راست و سمت چپ، و سامی آجایی به عنوان رهبر خط دفاع، انتخاب‌های اصلی هستند. لوکمن نیز در سمت چپ با فرم درخشان در اتلتیکو مادرید، غیرقابل حذف به نظر می‌رسد.

ترکیب پیشنهادی شامل چهار هافبک میانی: اندیدی، فرانک اونیکا، الکس ایوبی و لوکمن است. این بازیکنان به عنوان قابل‌اعتمادترین ترکیب برای خط میانی نیجریه مقابل ایران به شمار می روند.

ضمن اینکه با غیبت ویکتور اوسیمن، اریک شیله به سراغ ۳ مهاجم جوان ولی با انگیزه دیگر رفت. پل اونوچو و آکور آدامز که هر دو به عنوان زوج خط حمله پیشنهاد شده‌اند. اونوچو با بهبود بازی ترکیبی و آدامز با سرعت و غیرقابل پیش‌بینی بودن، گزینه‌های اصلی هستند.این ترکیب نشان‌دهنده تغییر استراتژی نیجریه از بازی مستقیم به یک رویکرد سیال‌تر با تمرکز بر بازی با توپ است.

حال باید دید آیا اریک شیله با ترکیب پرستاره جدید خود خواهد توانست محک جدی برای تفکرات قلعه‌نویی محسوب سود یا تیمی خواهد بود که با چند تغییر اساسی دیگر نمی تواند برای ایران دردسر بیافریند.