آبگرفتگی محورهای استان سمنان؛ پلیس: مسافران عجله نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید باران و تگرگ و ادامه آن از روز چهارشنبه هفته گذشته تا امروز، نخستین جمعه سال ۱۴۰۵، سبب لغزندگی و آبگرفتگی محورهای مواصلاتی برون شهری استان سمنان به خصوص در ارتفاعات و نیمه شرقی شده است.

در اواخر هفته گذشته استان سمنان میزبان یک سامانه کم فشار بارشی بود که باران های بسیار شدیدی را به دنبال داشت تا جایی که دردسرهایی برای مسافران نوروزی و مردم این استان پدید آمد بارندگی هایی که البته سبب خوشحالی مردم ششمین استان خشک کشور شد.

از بامداد امروز جمعه، هفتم فروردین ماه ۱۴۰۵، جبهه هوای برودتی و بارشی، به سامانه کم فشار گذشته افزوده شده و مجدداً شاهد بارش ها در استان سمنان هستیم نکته حائز اهمیت این است که این بارش ها هر چند سبب طراوت هوای بهاری شده اما محورهای مواصلاتی استان را هم لغزنده کرده است.

هم اکنون آب در برخی مناطق مانند برخی نقاط محور شاهرود - میامی و میامی- سبزوار، فولاد محله و کیاسر، بر روی جاده ها قرار گرفته اما هیچ محوری مسدود نیست و تردد خودرو ها هر چند به کندی اما در حال انجام است.

سرهنگ موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، تردد برون شهری در استان سمنان همزمان با صبح جمعه را پرحجم اما روان توصیف کرد و گفت: مه غلیظ در برخی نقاط به خصوص گردنه ها و محورهای برف گیر و همچنین جاده های شمالی استان سمنان، سبب کاهش دید شده است.

بزرگی با بیان اینکه بارش ها سبب کندی تردد و لغزندگی جاده های استان سمنان شده است، تاکید کرد: به مسافران نوروزی و زائران رضوی به خصوص در موج دوم سفرهای نوروزی، توصیه می کنیم که با پرهیز از عجله، کمال احتیاط را در تردد در زمان بارش های سنگین داشته و قبل از ورود به محورهای مواصلاتی از باز بودن آنها اطمینان حاصل نمایند.

وی همچنین افزود: اطمینان از سلامت موتور خودرو، برف پاک کن ها، همراه داشتن زاپاس، اطمینان از سلامت بخاری خودرو، همراه داشتن سوخت کافی، رعایت قوانین به خصوص سرعت و فاصله طولی مطمئن، از جمله مواردی است که از سوی پلیس راه توصیه می شود.

رئیس پلیس راه استان سمنان ادامه داد: بارش باران از بامداد امروز جمعه از مناطق غربی و شمالی استان آغاز و به مرور به سمت مناطق شرقی پیش می رود این سامانه هم اکنون در دامغان شاهرود و میامی فعالیت دارد.

در کنار لغزندگی معابر باید گفت که مه گرفتگی به خصوص در خوش ییلاق، توسکستان، کیاسر، فولاد محله و بخش هایی از محور فیروزکوه، سبب کاهش دید افقی نیز شده است.