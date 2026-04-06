امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بارش برف در جاده های شمالی شهرستان شاهرود خبر داد و بیان کرد: بارش برف همزمان با بعد از ظهر دوشنبه سبب لغزندگی جاده های شاهرود- آزادشهر - خوش ییلاق و توسکستان شده است.

وی با بیان اینکه شدت بارش برف سبب کاهش دید افقی خودروها نیز شده است تاکید کرد: جاده توسکستان مسدود و تردد در دیگر جاده های شهرستان شاهرود با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به ضرورت احتیاط توسط رانندگان بیان کرد: در مسیرهای بخش کالپوش نیز شاهد بارش برف و کولاک هستیم.

عمیدی از رانندگان درخواست کرد تا از سفر به مناطق مرتفع و کوهستانی شاهرود و میامی تا اطلاع ثانوی پرهیز کنند افزود: در کنار لغزندگی جاده ها شاهد کولاک نیز هستیم که دید افقی را به شدت کاهش داده است.

وی همچنین از آمادگی راهداران شاهرود و میامی برای بازگشایی جاده توسکستان خبر داد و تاکید کرد: هم اکنون راهداران در تلاش هستند تا جاده های شاهرود و میامی را برفروبی نمایند.