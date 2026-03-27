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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۴

نجات مهمانان نوروزی از سیلاب باعملیات سریع امدادگران آبدانان

نجات مهمانان نوروزی از سیلاب باعملیات سریع امدادگران آبدانان

ایلام - رئیس جمعیت هلال احمر آبدانان از نجات مهمانان نوروزی از سیلاب باعملیات سریع امدادگران شهرستان خبر داد.

شجاعت جابری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته یک دستگاه خودرو سواری پژوه ۴۰۵ به دلیل شدت بارش ها وبالا آمدن سطح آب در مسیر پل دوآب موموری، به لرغه دچار آب گرفتگی شد وامکان خروج سرنشینان از آن وجود نداشت.

به گفته وی بلافاصله تیم امدادونجات باهمکاری بخشدار محترم مورموری به محل حادثه اعزام شدند وامدادگران با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات درسیلاب ابتدا مسیر دسترسی را ایمن سازی کرده وسپس توانستند سرنشینان خودرو که مسافرین نوروزی از شهرستان بروجرد بودند بدون هیچگونه آسیبی به نقطه امن منتقل کنند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آبدانان ضمن قدردانی از سرعت عمل وآمادگی امدادگران و نجاتگران افزود:باتوجه به ناپایداری های جوی شهروندان ومسافرین نوروزی عبور از بستر رودخانه ها ومسیرهای آب رو، به طور جد خود داری کنند. ودر صورت مشاهده هرگونه حادثه موضوع را به شماره ۱۱۲ اطلاع رسانی کنند. وهمکاران ما آماده خدمت رسانی به همه شهروندان است.

کد مطلب 6784456

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