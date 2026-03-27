بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های لرستان در سامانه بارشی اخیر تا کنون، اظهار داشت: بارش‌های گزارش شده مربوط به ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۸ اسفندماه تا ۹:۳۰ امروز بوده است.

وی با اشاره به وضعیت بارندگی‌ها طی ۱۸۰ ساعت اخیر در ایستگاه‌های هواشناسی استان گفت: میزان این بارندگی‌ها در خرم‌آباد ۱۱۹.۷ میلی‌متر، بروجرد ۵۶.۷ میلی‌متر، کوهدشت ۱۴۳.۰ میلی‌متر، الیگودرز ۶۶.۹ میلی‌متر، پلدختر ۱۶۴.۴ میلی‌متر، دورود ۷۶.۳ میلی‌متر، الشتر ۷۵.۹ میلی‌متر، نورآباد ۱۰۰.۸ میلی‌متر و ازنا ۵۷.۲ میلی‌متر بوده است.

وی میزان بارندگی‌ها را در رومشکان ۱۷۸.۹ میلی‌متر، سراب دوره ۱۳۴.۴ میلی‌متر، معمولان ۱۹۷.۵ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۱۲۴.۸ میلی‌متر، «سیلاخور» ۴۳.۴ میلی‌متر، سپیددشت ۱۳۹.۷ میلی‌متر، «ریمله» ۹۷.۱ میلی‌متر و «شول‌آباد» ۲۰۴.۴ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگی‌ها در این سامانه بارشی را ۱۱۶.۵ میلی‌متر عنوان کرد.