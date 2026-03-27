به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی روانشناس در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرارداد نوشت: چند هفته پیش از آغاز جنگ اخیر، یادداشتی با مضمون توصیه‌های روان‌شناختی به دو گروه از شهروندان نوشتم؛ گروهی که در انتظار سرنگونی نظام بودند و گروهی که نگران آینده کشور.

امروز، پس از تحولات عمیق میدانی و سیاسی، دلایل پیش‌بینی‌های خود را مستحکم‌تر از پیش می‌بینم. آنچه در ادامه می‌آید، هفت دلیل ساختاری، اعتقادی و راهبردی برای تبیین استحکام جمهوری اسلامی ایران است.

۱. ریشه‌های عمیق در باورها و نهادهای اجتماعی

نظام جمهوری اسلامی نه یک پدیده صرفاً سیاسی، بلکه برآمده از باورهای دینی و هویت ملی مردم ایران است. این ریشه‌ها در بزنگاه‌های تاریخی، به‌ویژه در بحران‌هایی مانند جنگ تحمیلی و رویدادهای اخیر، خود را نشان داده‌اند. حضور میلیونی مردم در سوگ رهبر شهید و تداوم این حضور در عرصه‌های مختلف، گویای سرمایه‌ای عظیم به نام "ملت برگزیده" است.

۲. توزیع قدرت و نقش قانون اساسی

برخلاف تصور برخی که ساختار را به یک فرد گره می‌زنند، نظام جمهوری اسلامی دارای چارچوبی قانون‌محور و نهادمند است. شهادت رهبر معظم انقلاب و اداره کشور از طریق شورای رهبری و سپس انتخاب به موقع رهبر سوم انقلاب، نشان داد که سیستم حاکم نه تنها دچار فروپاشی نمی‌شود، بلکه انسجام خود را حفظ می‌کند.

۳. رهبری شجاع و فرماندهان معتقد

شجاعت، درایت و ساده‌زیستی رهبران انقلاب و فرماندهان میدانی، که ریشه در باورهای شیعی و روحیه ایثار دارد، نقطه قوتی بی‌بدیل برای کشور است. این ویژگی‌ها در بحران‌ها همچون سدی محکم در برابر تهدیدات عمل می‌کند.

۴. کارنامه قابل دفاع در کنار مردمی با خودآگاهی ملی

اغلب مردم ایران، با وجود گلایه‌های طبیعی از کاستی‌ها، به این خودآگاهی رسیده‌اند که جمهوری اسلامی، کشور را از استبداد و اختناق پهلوی به استقلال، رشد علمی و توسعه زیرساخت‌ها رسانده است. مقایسه وضعیت کنونی با دوران پیش از انقلاب، با هر متر و معیار علمی، نشان‌دهنده پیشرفت‌های اساسی است.

۵. توان دفاعی مبتنی بر ایمان و میهن‌پرستی

توان نظامی ایران که ریشه در ایمان و اعتقادات نیروهای مسلح دارد، در میدان عمل ثابت کرده است که فراتر از تصورات دشمنان عمل می‌کند. تجربه جنگ ۱۲ روزه و یک ماهه اخیر، به خوبی نشان داد که تکیه بر نیروهای اصیل و وطن‌دوست، هرگونه محاسبه براندازان برای تهاجم خارجی را باطل کرده است.

۶. موقعیت ژئوپلیتیک و ابزارهای فشار راهبردی

ایران با تکیه بر موقعیت حساس جغرافیایی و برخورداری از ابزارهای مهمی مانند تنگه هرمز، هزینه هرگونه اقدام برای بی‌ثبات‌سازی را برای طرف مقابل به مراتب فراتر از منافع احتمالی آن افزایش داده است.

۷. نبود آلترناتیو و خودآگاهی تاریخی

در یک سال اخیر، چهره واقعی گزینه‌های مطرح شده برای جانشینی نظام برای مردم آشکار شده است. اقدامات خائنانه برخی مدعیان سلطنت، آنها را به چهره‌ای منفور تبدیل کرده است. مردم به خوبی درک کرده‌اند که فردای فرضی سرنگونی، چیزی جز هرج‌ومرج و حضور "کفتارهای" بین‌المللی برای تجزیه ایران به همراه نخواهد داشت.

به گروهی که هنوز در توهم فروپاشی نظام و اسارت جنگ روانی دشمنان به سر می‌برند، توصیه می‌کنم که این خیال‌پردازی را کنار بگذارند. نتیجه چنین پنداری جز سرخوردگی و افسردگی نیست. عمر انسان محدود است و بهترین سرمایه‌گذاری، تکیه بر توانایی‌های درونی و رشد فردی و جمعی در چارچوب واقعیت‌های موجود است. جمهوری اسلامی با تمام فراز و نشیب‌ها، به دلیل ساختار مستحکم، پشتوانه مردمی و نبود گزینه جایگزین، برای دهه‌های آینده نیز پایدار خواهد ماند.