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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

۷ واقعیت تلخ برای براندازان؛ ۵۰ سال دیگر خیال‌بافی کنید!

۷ واقعیت تلخ برای براندازان؛ ۵۰ سال دیگر خیال‌بافی کنید!

یک روان‌شناس با اشاره به تجربه تاریخی جنگ و بحران‌های اخیر، تأکید می‌کند که خیال‌پردازی درباره فروپاشی نظام نه تنها واقع‌بینانه نیست، بلکه انرژی روانی جامعه را تحلیل می‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی روانشناس در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرارداد نوشت: چند هفته پیش از آغاز جنگ اخیر، یادداشتی با مضمون توصیه‌های روان‌شناختی به دو گروه از شهروندان نوشتم؛ گروهی که در انتظار سرنگونی نظام بودند و گروهی که نگران آینده کشور.

امروز، پس از تحولات عمیق میدانی و سیاسی، دلایل پیش‌بینی‌های خود را مستحکم‌تر از پیش می‌بینم. آنچه در ادامه می‌آید، هفت دلیل ساختاری، اعتقادی و راهبردی برای تبیین استحکام جمهوری اسلامی ایران است.

۱. ریشه‌های عمیق در باورها و نهادهای اجتماعی

نظام جمهوری اسلامی نه یک پدیده صرفاً سیاسی، بلکه برآمده از باورهای دینی و هویت ملی مردم ایران است. این ریشه‌ها در بزنگاه‌های تاریخی، به‌ویژه در بحران‌هایی مانند جنگ تحمیلی و رویدادهای اخیر، خود را نشان داده‌اند. حضور میلیونی مردم در سوگ رهبر شهید و تداوم این حضور در عرصه‌های مختلف، گویای سرمایه‌ای عظیم به نام "ملت برگزیده" است.

۲. توزیع قدرت و نقش قانون اساسی

برخلاف تصور برخی که ساختار را به یک فرد گره می‌زنند، نظام جمهوری اسلامی دارای چارچوبی قانون‌محور و نهادمند است. شهادت رهبر معظم انقلاب و اداره کشور از طریق شورای رهبری و سپس انتخاب به موقع رهبر سوم انقلاب، نشان داد که سیستم حاکم نه تنها دچار فروپاشی نمی‌شود، بلکه انسجام خود را حفظ می‌کند.

۳. رهبری شجاع و فرماندهان معتقد

شجاعت، درایت و ساده‌زیستی رهبران انقلاب و فرماندهان میدانی، که ریشه در باورهای شیعی و روحیه ایثار دارد، نقطه قوتی بی‌بدیل برای کشور است. این ویژگی‌ها در بحران‌ها همچون سدی محکم در برابر تهدیدات عمل می‌کند.

۴. کارنامه قابل دفاع در کنار مردمی با خودآگاهی ملی

اغلب مردم ایران، با وجود گلایه‌های طبیعی از کاستی‌ها، به این خودآگاهی رسیده‌اند که جمهوری اسلامی، کشور را از استبداد و اختناق پهلوی به استقلال، رشد علمی و توسعه زیرساخت‌ها رسانده است. مقایسه وضعیت کنونی با دوران پیش از انقلاب، با هر متر و معیار علمی، نشان‌دهنده پیشرفت‌های اساسی است.

۵. توان دفاعی مبتنی بر ایمان و میهن‌پرستی

توان نظامی ایران که ریشه در ایمان و اعتقادات نیروهای مسلح دارد، در میدان عمل ثابت کرده است که فراتر از تصورات دشمنان عمل می‌کند. تجربه جنگ ۱۲ روزه و یک ماهه اخیر، به خوبی نشان داد که تکیه بر نیروهای اصیل و وطن‌دوست، هرگونه محاسبه براندازان برای تهاجم خارجی را باطل کرده است.

۶. موقعیت ژئوپلیتیک و ابزارهای فشار راهبردی

ایران با تکیه بر موقعیت حساس جغرافیایی و برخورداری از ابزارهای مهمی مانند تنگه هرمز، هزینه هرگونه اقدام برای بی‌ثبات‌سازی را برای طرف مقابل به مراتب فراتر از منافع احتمالی آن افزایش داده است.

۷. نبود آلترناتیو و خودآگاهی تاریخی

در یک سال اخیر، چهره واقعی گزینه‌های مطرح شده برای جانشینی نظام برای مردم آشکار شده است. اقدامات خائنانه برخی مدعیان سلطنت، آنها را به چهره‌ای منفور تبدیل کرده است. مردم به خوبی درک کرده‌اند که فردای فرضی سرنگونی، چیزی جز هرج‌ومرج و حضور "کفتارهای" بین‌المللی برای تجزیه ایران به همراه نخواهد داشت.

به گروهی که هنوز در توهم فروپاشی نظام و اسارت جنگ روانی دشمنان به سر می‌برند، توصیه می‌کنم که این خیال‌پردازی را کنار بگذارند. نتیجه چنین پنداری جز سرخوردگی و افسردگی نیست. عمر انسان محدود است و بهترین سرمایه‌گذاری، تکیه بر توانایی‌های درونی و رشد فردی و جمعی در چارچوب واقعیت‌های موجود است. جمهوری اسلامی با تمام فراز و نشیب‌ها، به دلیل ساختار مستحکم، پشتوانه مردمی و نبود گزینه جایگزین، برای دهه‌های آینده نیز پایدار خواهد ماند.

کد مطلب 6784538
محمد رضازاده

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      32 84
      پاسخ
      این جماعت فقط توسط آمریکاییا تغذیه میشن تا زمینه تجاوز به کشور فراهم کنن اگر سلاح اتمی داشته باشیم آمریکا دیگه هیچی جلو این وطن فروشا پرت نمی کنه و خودبخود خنثی میشن باید با سلاح اتمی ترس و تو دل آمریکا بندازیم همین
    • IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      29 73
      پاسخ
      سرانجام ترامپ نتانیاهو و لابیهای صهیونیسم و پهلوی و دیگرکسانی که او را فریب و در حمله به ایران ترغیب و فریب دادند ترور خواهد کرد.
      • IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
        14 19
        از ترامپ بیا بمباران کن رسیدن به اینکه ترامپ رو فریب داده بودند!!! اون پدوفیل خودش شیطان و درس میده کی می تونه اونو فریب بده؟!!!
      • IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
        1 0
        ترامپ شخصیت خودشیفته داره و نتانیاهو اینو کاملا خوب فهمیده،گاهی با چرب زبانی و گاهی تهدید به افشای اطلاعاتی که منجر به افت محبوبیتش در آمریکا می‌شود افسارش را به دست گرفته
    • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      23 26
      پاسخ
      سالی که نکوست از بهارش پیداست این مردم در صحنه اند خدا این مملکت رو نگه داشته
    • IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      27 27
      پاسخ
      پول تو جیبی از مامان تمام شد حالا نوبت کاسبی وطن فروشی علنی رسید حنا برای مردم وطن پرست ایران رنگی نداره
    • IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      29 30
      پاسخ
      پهلوی کثافت ابله اخه اگه قرار بود ایران بمونی پرتتون نمیکردن بیرون
      • GB ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
        75 31
        پهلوی و دستمال کشهاش مشتی بی ناموسند ،
    • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      25 35
      پاسخ
      بابا عكس اين ديونه رو نزاريد حالم بهم خورد مردك مفت خور دست توي أخور ننه و ننه از هم پول خون مردم ايران ، نتونسته خانواده خودش رو سر و سامون بده مي خواد بياد اينجا
      • IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
        1 0
        یعنی اونایی که به این چلغوز امید بستن تو مغزشون چیه؟
    • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      27 27
      پاسخ
      لعنت بر تمام سلطنت طلب هاى متوهم
    • IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      31 25
      پاسخ
      چقدر ذلیل و خوار و حقیر و بی اصالت و بی ریشه اند کسانیکه به نوکری یک برده مثل پهلوی که برده فاسدان جزیره اپستین مثل شغال کله زرد و روانی و نتانیابوی کودک کش افتخار میکنند . اصالت و شرافت و غیرت و انسان بودن گوهریست که به وطن فروشان بی شرف نوکر ندهند!!!
    • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      21 23
      پاسخ
      این شخص اگر پدرش اقعا بفکر ایران و ایرانی و ارزش اینودو بود با اینکه میدید اینها را همین پنج کشور متحد اورده اند سخت مقاومت میکرد نه که تحویلشان داده و بگریزد پسرش هم تا حالا کجا بود که یکدفعه پیدا شد و مانند دشمنی ظاهری اینها با این کشورهای در حال بظاهر جنگ پشت پرده دست دوستی داده تا مردم بیشتری به فنا برای بقایشان دهد
    • IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      30 32
      پاسخ
      کسانی که اینترنشنال می بینن به تدریج احمق میشن
    • دادگر مهاجر طالقانی IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      17 24
      پاسخ
      تا انقلاب مهدی (عج)‌ انشالله. متن فوق‌العاده بود. از روانشناس عزیز دکتر حسین‌ محمدی و از آقای رضازاده که این مقاله را آماده کردند و از همه ی عوامل خبرگزاری مهر نهایت تشکر را دارم. و واقعاً موافق هستم. خود من به شخصه از زمانی که حقایق را با ادله ی منطقی و معقول دیدم و پذیرفتم و بالغانه به قضایا نگاه کردم تا به امروز ، بسیار خوشحال و سعادتمند زندگی میکنم و واقعاً شکر نعمت را باید به جا آورد. کاستی ها را هم انشالله درکنار هم به کمک خدا و توکل بر او برطرف میکنیم. ما ایرانیان یک خانواده ی بزرگ هستیم.
    • ناشناس IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      2 0
      پاسخ
      هروقت دلم میگیره😔هروقت از چیزی ناراحتم و غمگین😔😔هروقت ناامید شدم بخاطر اینکه دیگه چیز خنده داری تو دنیا نیست😔😔 یهو قیافه این سس خرسی میاد جلو چشمم پاره میشه از خنده😂😂😂😂
    • وطن دوست IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      9 13
      پاسخ
      لعنت بر خاندان پهلوی
    • IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      4 0
      پاسخ
      سوالی دارم از طرفداران پهلوی، چرا اسرائیل شاه فراری و خانواده اش را پناه نداد اگر واقعا پهلوی را قبول داشت و نگران مردم ایران بود و چرا تا الان ربع پهلوی هیچ شغلی ندارد؟ می‌توانست خلبان سياستمدار باشه یا تاجر سياستمدار، اینکه وقت برای خوشگذرونی داره وقت برای ایجاد یک کارخانه یا شرکت حداقل در یک کشور فارسی زبان مثل تاجیکستان نداشت؟ فقط خورد و خوابید
    • IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      3 0
      پاسخ
      لعنت ابدی بر انگلیس خبیث

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