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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

جمع آوری ۱۴۷ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در چابهار

جمع آوری ۱۴۷ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در چابهار

چابهار - فرمانده انتظامی چابهار از جمع آوری ۱۴۷ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزائی ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محور جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرائم در سطح شهرستان چابهار طی ۷۲ساعت اخیر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: ماموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۳ نفر سارق، ۹۸ نفر معتاد متجاهر، ۱۴۷ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز و ۶ نفر خرده فروش موادمخدر شدند.

️این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار ۲۰کیلو و۶۵۸ گرم انواع مواد مخدر و ۴ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و تعداد ۸ دستگاه خودرو و ۲۶ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.

کد مطلب 6784543

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
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      پاسخ
      تورو خدا مجازهاشونم بیرون کنید. همینطور از مرزها دفاع مستحکم کنید دیگه برنگردن. همین الان منابع خوراکی و مسکن تو جنگ کمه جمعیت میلیونی اینا اعصاب نمیذاره تو تهران که پره واقعا خسته شدم

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