جمع آوری ۱۴۷ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزائی ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محور جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرائم در سطح شهرستان چابهار طی ۷۲ساعت اخیر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: ماموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۳ نفر سارق، ۹۸ نفر معتاد متجاهر، ۱۴۷ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز و ۶ نفر خرده فروش موادمخدر شدند.

️این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار ۲۰کیلو و۶۵۸ گرم انواع مواد مخدر و ۴ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و تعداد ۸ دستگاه خودرو و ۲۶ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.