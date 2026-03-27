رهاسازی سه پرنده شکاری در زرینه اوباتو دیواندره

به گزارش خبرنگار مهر، سه پرنده شکاری شامل دو قطعه سارگپه و یک قطعه عقاب کوهستان که پیش‌تر توسط حامیان حیات‌وحش و دوستداران طبیعت به اداره حفاظت محیط‌زیست دیواندره تحویل داده شده بودند، پس از طی مراحل تیمار و ارزیابی، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.

بر اساس این گزارش، این اقدام با هدف بازگرداندن گونه‌های آسیب‌دیده به چرخه طبیعی و تقویت جمعیت پرندگان شکاری منطقه انجام شده است.

مسئولان محیط‌زیست، مشارکت مردمی را از عوامل کلیدی در نجات و احیای حیات‌وحش عنوان کرده و تأکید کردند: همکاری داوطلبانه شهروندان می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از گونه‌های ارزشمند و حفظ تنوع زیستی ایفا کند.