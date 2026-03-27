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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

رهاسازی سه پرنده شکاری در زرینه اوباتو دیواندره

رهاسازی سه پرنده شکاری در زرینه اوباتو دیواندره

دیواندره- سه پرنده شکاری شامل دو سارگپه و یک عقاب کوهستان، پس از تیمار و اطمینان از سلامت و توان پرواز، در منطقه شکارممنوع زرینه اوباتو شهرستان دیواندره به طبیعت بازگردانده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سه پرنده شکاری شامل دو قطعه سارگپه و یک قطعه عقاب کوهستان که پیش‌تر توسط حامیان حیات‌وحش و دوستداران طبیعت به اداره حفاظت محیط‌زیست دیواندره تحویل داده شده بودند، پس از طی مراحل تیمار و ارزیابی، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.

بر اساس این گزارش، این اقدام با هدف بازگرداندن گونه‌های آسیب‌دیده به چرخه طبیعی و تقویت جمعیت پرندگان شکاری منطقه انجام شده است.

مسئولان محیط‌زیست، مشارکت مردمی را از عوامل کلیدی در نجات و احیای حیات‌وحش عنوان کرده و تأکید کردند: همکاری داوطلبانه شهروندان می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از گونه‌های ارزشمند و حفظ تنوع زیستی ایفا کند.

کد مطلب 6784612

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